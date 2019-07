Ce matin dans Estivalitude, Marie Nimier rencontre Dominique Besnehard, entre confidences et confession.

Dominique Besnehard et Marie Nimier © Getty / Rindoff/Charriau / Contributeur et Eric Fougere - Corbis / Contributeur

La romancière Marie Nimier signe Les confidences paru aux éditions Gallimard. Dans ce livre, l'auteure recueille, les yeux bandés, les témoignages de candidats venus anonymement partager leurs expériences de vie, souvent pour la toute première fois. Remords et regrets, culpabilité et fierté, désirs et fantasmes... Entre les lignes se dévoilent des personnalités parfois troublantes.

Dominique Besnehard, acteur et producteur mais aussi ancien agent de star, présente la 12ème édition de son Festival du film francophone d'Angoulême qui se déroule cet été du 20 au 25 août. Au programme cette année : un hommage spécial au cinéma luxembourgeois, à l'oeuvre de Michel Deville et de nouveaux rendez-vous...

