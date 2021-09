Programme sonore chargé pour cette rentrée avec le nouveau Kanye West, Squid bientôt en concert sur inter, Anika, Pelouse et Laura Cahen, et bien sûr le chamane Lee 'Scratch' Perry... Bon voyage

Le rappeur, compositeur, réalisateur artistique, réalisateur et designer Kanye West © Getty / Paul Natkin

« Believe What I Say » = Croyez ce que ce que je vous dis, c’est le nouveau Kanye West que vous entendez en début d'émission, tout fraîchement arrivé dans la playlist d’inter (avec un souvenir de "Doo Wopp" un extrait de Laureen Hill qui ne vous aura pas échappé).

Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, Vous vous demandez peut-être pourquoi je commence à vous parler sur cet air de danse, ce sirtaki irrésistible : ce n’est pas un souvenir de vacances en Grèce –pas du tout – mais parce que le compositeur de la musique de Zorba le Grec, qui se trouve être l’un des plus grand compositeurs Grec tout court, une figure européenne à lui seul est mort cette semaine. Míkis Theodorákis s’est éteint à Athènes jeudi, il avait 96 ans.

La vie et l’œuvre de Theodorákis, ses luttes politiques, l’opéra, les grands mythes Grecs ou sa musique symphonique, tout cela est impossible à résumer en quelques minutes mais pour vous donner une idée de l’importance du compositeur imaginez qu’il a inspiré aussi bien les Beatles que Nana Mouskouri, que sa Suite n°1 pour piano et orchestre a été saluée par Chostakovitch lui-même...

Bref, une œuvre qui balaie large. Du côté du cinéma (Zorba bien sûr, mais aussi chez Costa Gavras) et je ne saurais trop vous recommander la bande originale de Serpico, (film de Sidney Lumet avec Al Pacino en 1973) : musique arrangée par Bob James, chef d’œuvre jazz-funk (Grec donc) récemment rééditée en vinyle et qui d’ailleurs aurait pu figurer dans la sélection musicale d'IAM tout à l’heure dans La Radio De.



On retourne à l’actualité, remuante elle aussi côté concert sur inter pour cette rentrée : mardi 14 septembre : The Limiñanas - Laurent Garnier (rien que ca) seront suivi des anglais de Squid - (réservations ouvrent jeudi 9 à 9h)

A suivre bien sûr un hommage au grand Lee "Scratch" Perry

En plus de 50 ans de création ce producteur, remixeur et chamane fantasque, "Salvador Dali du Dub", aura eu une influence profonde aussi bien dans le post-punk et le hip-hop que la musique de club, bien au-delà du reggae dont il est une référence majeure.

Lee Perry fait partie de ceux qui ont montré que le studio d’enregistrement pouvait être un instrument de musique. Le sien qu’il avait baptisé Black Ark (l’arche noire) dans les années 70 à Kingston était pourtant très rudimentaire (équipé d'un simple 4 pistes) mais il en a fait un vaisseau pour voyager dans l’espace sonore, contribuant aussi bien aux premiers succès de Bob Marley qu’à ceux de Max Romeo (on entendait là un remix de son Chase The Devil) il travaillera plus tard avec les Clash les Beastie Boys, et plusieurs figures de la musique électronique.

Je vous recommande ce documentaire disponible en ce moment sur Arte : Lee Scratch Perry’s vision of paradise de Volker Schaner (2014)

Autre recommandation enfin : la chanteuse magnétique ANIKA, qui n'est pas sans rappeler une certaine Nico, sera bientôt à Paris l'invitée du festival Ideal Trouble (du 8 au 11 sept.) à la Station à Paris.

Bonnes découvertes.

