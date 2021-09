Soyez comme l'eau au milieu des nouveautés musicales de ce soir : Gabriels, General Elektriks, Damon Albarn ou encore Ascendant Vierge. On parlera de Creation Records et d'Oasis, l'eau encore.

Jacob Lusk, le chanteur du groupe Gabriels le 16 août 2021 à Los Angeles, Californie. © Getty / RB / Bauer-Griffin / GC Images

Qu’il est élégant ce tout nouveau morceau de Gabriels sorti jeudi dernier…

Gabriels, un trio le Los Angeles dont on vous déjà parlé ici sur inter (avec la voix incroyable de Jacob Lusk – et deux producteurs Ryan Hope et Ari Balouzian qui jusqu’ici faisait plutôt des musiques pour le cinéma)

Il faut garder l’esprit ouvert et lucide, rester disponible et souple, surtout quand on écoute de la musique. Un peu comme le recommande Bruce Lee qu’on entendait en début d’émission dans cette célèbre interview où plein de sagesse souriante il disait en substance :

Videz votre esprit, qu’il soit sans forme, sans limite, comme l'eau. Si tu verses l'eau dans la tasse, elle devient tasse. Tu verses l'eau dans la théière, elle devient théière. L’eau peut couler, comme elle peut écraser : Sois comme l’eau mon ami » Bruce Lee

Plein de nouveautés de surprises à vous faire écouter, libres comme l’eau : il y aura le nouveau Damon Albarn, le dernier Selah Sue, une histoire d’Evasion et de Cannibale même : « Be Water my friend » quelque chose de coule alors : General Elektriks.

Histoires :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Je vous parlerai aussi du film "Creation Stories" présenté au festival du film Britannique de Dinard la semaine prochaine, un "biopic" consacré à la figure d'Alan McGee, fondateur du label Creation Records (Primal Scream, My Bloody Valentine, OASIS... entre autres).

Mais aussi de la réédition d'une curiosité : l'album EVASION (1981) de Dominique André, voyage sonore aussi passionnant que la vie de son auteur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Titres diffusés :