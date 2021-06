Dernière danse

Danser, tout lâcher, c'est à ca que nous invitent les nouveautés de ce soir : des sud-africains de BLK JKS à l'Espagne de C.Tangana et Niño de Elche. Et puis un jeu-débat sur ces reprises meilleures que les originales : scandale !

« Dance On » : il y a des albums à côtés desquels on passe et on se demande bien comment. Heureusement il y a toujours des âmes charitables pour vous y amener, un grand merci donc à l’ami qui m’a fait découvrir cet album de Daniel Lanois (sorti il n’y a pas si longtemps) : « Heavy Sun » un soleil lourd qui pèse mais sans pose, un de ces disques qui dilate le temps. On ne sait pas très bien quand il a été fait, il semble dater à la fois d’hier et d’aujourd’hui, sorte de mix entre « gospel classique et électronique moderne » dixit le canadien. Allez donc écouter cet album de Daniel Lanois, arrangeur et sorcier du son - proche de Brian Eno il a travaillé avec U2, Bob Dylan et Neil Young (entre autres).

Ce nouvel album de Daniel Lanois entouré d’excellents musiciens est un petit bijou, tout simplement.

« Ne laisse personne te voler ton travail, Danse si tu veux danser »

Nous disait cette voix hyper profonde… danser c’est ce qui manque tellement et qui s’impose d’un coup comme dans l’extrait du film un Air de famille (film de Cédric Klapisch,1996) que vous entendiez en début d’émission.

Et ça devrait danser lundi prochain pour la fête de la musique sur inter : dès l’après-midi il y aura Eddy de Preto, puis à 16h dans Popopop Antoine de Caunes présentera le concert de La Femme et enfin à 20h en direct et en public à l’Olympia défileront London Grammar, Clara Luciani (pour son premier concert à l’occasion de la sortie de son nouvel album) et Feu ! Chatterton… c’est déjà complet mais vous pourrez suivre le concert en direct à l’antenne.

En attendant quelques nouveautés à vous faire écouter, flamenco, electro, rock : il y aura Laurent Garnier & The Limiñanas, les allumés prettyboydo & Zlatan, un remix créole pour finir...

Et puis, avec un rien de provocation je vous parlerai de ces reprises meilleures que les originales (inspiré par un drôle de petit livre de Pierre Siankowski qui proposait ses 30 reprises) : car oui j'assume ma préférence pour « All Along the Watchtower » par Jimi Hendrix plutôt que chez Dylan, "Hurt" par Johnny Cash plutôt que Nine Inch Nails ou "Les Mots Bleus" par Bashung, première dans mon coeur même si je sais que Christophe est le premier.

Mais tout de suite une pépite sortie des mains de Djubaka (notre programmateur musical) qui n’a pas manqué lui la nouvelle : le retour des sud-africains de BLK JKS, groupe phare de la scène de bouillonnante de Johannesburg...

Secouez-vous ! et profitez de cette dernière danse avant la grille d'été.

