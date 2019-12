L'artiste Louis Chédid est de retour avec une nouvelle chanson : "Tout ce qu'on veut dans la vie" et il partage son univers musical : The Shadows, Ray Charles, Billie Eilish... Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Baxter Dury, Mark Ronson, Léonie Pernet...

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "un petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Louis Chédid.

Programmation musicale

Baxter Dury Slumlord

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Spirits in the Forest, c’est le nom du documentaire sorti en salles le 21 novembre dernier pour une date unique au monde, qui retrace la tournée mythique du groupe Depeche Mode. Réalisé par Anton Corbijn, le film alterne entre les images live de la tournée Global Spirit, et l’histoire de 6 fans du groupe. Bientôt sur Netflix...

✔ Une première au Conservatoire de Paris ! La lettre du Musicien nous informe qu'Emilie Delorme, la directrice de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, serait nommée à la tête du _Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (_CNSMD) de Paris... la première femme à prendre la direction de cette institution depuis sa création en 1795...

✔ NISKA en live sur France Inter : le concert au Ground Control vendredi 6 décembre sera retransmis le samedi 7 décembre à 21H dans l'émission Le Grand Urbain d'Eric et Quentin sur France Inter.

✔ VARIATIONS #4 : une coproduction France Télévisions, FIP, Sourdoreille & la Cie des Indes. Le principe en image et en SON : Quatre rencontres, quatre duos inédits, entre des musiciens venus des musiques électroniques et d’autres plutôt acoustiques, classiques ou pas, se forment autour de créations live inédites. ►Variations saison 4 à découvrir sur FIP, France.tv et Culturebox.

✔ BAZR, le Festival Pop de Sète fête sa 7ème édition : Pop ou électro, il y aura Issac Delusion, Tshegue, Dombrance, la techno concrète de Molécule, la DJ Glitter... et aussi deux messes de minuit un peu en avance avec le DJ Pasteur Guy... ► Bazar à Sète ! 6 ▷ 8 décembre

✔ TRANSMUSICALES de Rennes 41° édition, avec comme chaque année des inconnus, des tonnes de découvertes et quelques repères majeurs : d'Etienne Daho à Acid Arab en passant par Lous & The Yakuzas qui est d'ailleurs dans la Playlist Inter. Les Transmusicales de Rennes 4 ▷ 8 décembre ►#TRANS2019 : la bande-annonce intégrale

Philippe Katerine Bonhommes

Rencontre avec Louis Chédid

Louis Chédid, moustache et regard tendre... nous a reçu chez lui dans son studio à Paris au milieu des guitares, des photos de famille et de ses livres. Là où il écrit ses chansons... T'as beau pas être beau, Ainsi soit-il, Egoman, Hold up ou On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime... quelques pépites de l'oeuvre de l'artiste. Il revient, en solo cette fois-ci, après sa dernière tournée en famille avec ses enfants : Matthieu (dit -M-), Joseph (dit Selim) et Anna (dite Nach). Un nouveau single Tout ce qu'on veut dans la vie vient de sortir et il porte le titre de son prochain album.

► L'interview musicale de Louis Chédid !

Audrey Hepburn - _Moon River (_musique d' Henry Mancini, 1961)

Billy Preston - Nothing from Nothing (1974)

The Shadows - Apache (1960)

Billie Eilish - Bad Guy (2019)

Eric Clapton - Somewher over The Rainbow (LIVE) (2002)

Ray Charles - Georgia on my mind (1960)

►► 🎧 ECOUTER ! Le 1er single Tout ce qu'on veut dans la vie, titre du nouvel album de Louis Chédid, à paraître le 28 février 2000, Label PIAS.

►► VOIR ! Louis Chédid en tournée à partir de mars 2020 et à l'OLYMPIA 26 & 27 mai

🎧 Nouveautés

Billie Eilish Everything I wanted

Mark Ronson Then there were two (feat. Anderson .Paak) - BO Film Spies in disguise (Les Incognitos, en salles le 25 décembre)

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : Tbilissi Tchatcha d'Arnaud Contreras aux éditions de Juillet. Le livre de la semaine est noir et blanc, c'est un livre de photos mais aussi un beau texte, un long poème, une déclaration d'amour à une ville, la nuit : Tbilissi Tchatcha ou le visage méconnu de la capitale de la Géorgie... Arnaud Contreras, reporter pour la radio, photographe, réalisateur, producteur de documentaires et auteur de ce beau livre nous raconte... ► Tbilissi Tchatcha d'Arnaud Contreras aux éditions de Juillet.

Lucas Retraite alias Ventre de Biche Sous les réverbères

Léonie Pernet Les pères pleurent en écho (en playlist)

Sabrina Claudio Truth Is (Spanish version)

Bon dimanche !