Non ce n'est pas le retour de la momie ce soir, ni une spéciale Egypte, mais une sélection pharaonique des nouveautés de la semaine : le somptueux Billie Eilish, Rejjie Snow devant les pyramides, Maxwell Farrington & Le SuperHomard, Alan Vega depuis les morts... Bon voyage avec encore IAM, Myd et les Chemical Brothers

Le rappeur Rejjie Snow - "Black man 3000" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Rejjie Snow

Mais qu’ajouter encore après tant de grâce ? « Your Power » il n’en manque pas ce nouveau morceau tout en douceur de Billie Eilish sorti il y a deux jours, par surprise et qui annonce un deuxième album à venir pour cet été.

Sincèrement en terme de son, de suspens, de manière de "chanter pour le micro" comme disait Henri Salvador, je connais à assez peu d’artistes à l’heure actuelle capable de créer cette envie de l’écouter, cette impression qu’elle chante uniquement pour vous, d’un air détaché et pourtant parfaitement maitrisé, comme le faisait Sinatra dans son domaine. « Try not to abuse your power » (= Essaie de ne pas abuser de ton pouvoir) les premiers mots sont très forts, et la suite aussi, pour finir sur « But power isn’t pain » (mais le pouvoir n’est pas la douleur)...

Ce qui m’a fait penser au « Don’t be Evil = Ne soyez pas malveillants » la devise informelle des fondateurs de Google. Que faire d’un si grand pouvoir quand il vous échoit ? Les pharaons sans doute se le demandaient déjà.

Pourquoi je vous parle de pharaons ? Non pas que je veuille faire émission spéciale Égypte (quoique ca pourrait être super) mais parce que je suis tombé cette semaine sur le clip du morceau de Rejjie Snow tourné au pied des pyramides et puis parce qu'une pochette (celle de Moutarde & Miel) m’a fait penser au visage d’une momie, et puis parce qu’il y a le nouveau MYD dans la playlist d’inter et puis parce qu’un autre morceau faisait référence aux pharaons et puis… vous verrez bien, il y a des voix qui nous hantent comme revenues depuis le royaume des morts, celle d'Alan Vega notamment…

Je vous propose un voyage dans le temps avec un morceau long et magistral d'IAM, qui nous inspire le titre de cette émission : "Reviens Pharaon". Pour la petit histoire tout le travail de montage de DJ Kheops s’appuie sur un disque édité en 1972 par le label Sonocairo : Thèbes au cent portes (son et lumière Temple de Karnak) textes de Gaston Bonheur et musiques de Georges Delerue.

Je vous raconterai enfin l’histoire d’une chanson extraordinaire dont les deux créateurs et interprètes principaux ont tous les deux péri de mort violente : Facundo Cabral et Jorge Cafrune co-créateurs de la chanson "No soy de aquí, ni soy de allá"

Ah oui on frissonne mais on adore ca alors RELAX : c’est ce que nous dit le rappeur Irlandais Rejjie Snow, le morceau vient de sortir et c’est lui qui se ballade aux pieds du Sphynx et de la pyramide de Gizeh : Relax.

extrait de film en début d'émission : Astérix et Cléopâtre de René Goscinny et Albert Uderzo (1968)

titres diffusés :

Billie Eilish « Your Power »

Rejjie Snow « Relax » (feat. Cam O’bi & grouptherapy.)

Delgrès « Aléas »

Moutarde & Miel « Surprise ! »

IAM « Pharaon reviens » (1993)

Maxwell Farrington & Le SuperHomard « We, Us, the Pharaohs »

HISTOIRE de « No soy de aquí, ni soy de alla » de Facundo Cabral

Noël Gallagher « We’re On Our Way Now »

MYD « Let You Speak »

Mesparrow « Danse »

Alan Vega « Samurai »

Chemical Brothers « The Darkness That You Fear »