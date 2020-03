Après la sortie de son nouvel album "Citadelle", Izïa, chanteuse et comédienne, est en tournée et fait une pause musicale dans notre émission, avec Snarky Puppy, Franck Ocean, Niagara, System of a down... Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Juniore, Malik Djoudi, King Crule, Gorillaz.

IZÏA © Radio France / Matthieu Conquet

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Izïa.

Programmation musicale

Juniore Bizarre

Juniore que vous pourrez écouter en Live dans Côté Club avec Aloïse Sauvage, Brigitte Fontaine et Mila Dietrich le 6 mars pour la journée spéciale #ToutesFéministes sur France Inter, en amont de la Journée Internationale des Droits de la Femme le 8 mars.

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Mystify : Michaël Hutchence. C'est un portrait intime du musicien, acteur et auteur-compositeur-interprète Michael Hutchence, chanteur du groupe de rock australien INXS, ou plutôt une façon de comprendre ce que le succès et la mort peuvent faire à une oeuvre. ► Mystify : Michael Hutchence de Richard Lowenstein : en DVD et VOD le 3 mars, ou/et une projection exceptionnelle le 3 mars à 21h au Majestic Bastille.

✔ "La Fête du SNEP" : le Syndicat National de l'Edition Phonographique publie cette semaine un rapport encourageant : croissance soutenue de 5% pour l'industrie musicale en 2019. Un nouveau modèle, le streaming : vous êtes plus de 9 millions, abonnés à des plateformes payantes. Cocorico dans l'hexagone : 19 des 20 meilleures ventes sont produites en France !

✔ Kassa Overall - _I think I'm good_. Coup de coeur avec notre programmateur Djubaka pour cet album de l'américain Kassa Overall qui vient de sortir. Impro, pas de format et une grammaire nouvelle entre Jazz et Hip-Hop avec pas moins de 23 invités... dont Angela Davis.

✔ Les Inrocks Festival 2020 ouvre ses portes le 5 mars : Chassol, Lou Doillon, Charlotte Adigery... une programmation pleine de surprises, tournée vers l'Avenir, à la Gaîté Lyrique à Paris. On est très curieux de voir le collectif Quinzequinze le 6 mars, qui livre depuis un moment de très belles vidéos... ► Les Inrocks Festival : 5 ▷ 7 mars 2020

✔ Arabofolies, c'est le Festival musical des Arts et des Idées de l'Institut du Monde Arabe. On attend une création du oudiste Hakim Hamadouche & Ithak Seb El Zin le 5 mars à 21h, un Forum de Citoyennes - la Création "Algérie Belek Belek !" le 7 mars, ou le concert de Raja Meziane le 8 mars, la rappeuse Algérienne qui a posté Allo le Système ! il y a un an, avec 43 millions de vue... ►Arabofolies ▷ 8 mars 2020

✔ Festival Avec le temps : 5 ▷ 19 mars dans 20 lieux différents à Marseille & alentours. Le festival itinérant s'agrandit : 25 concerts dont 11 gratuits... P.R2B, Tiken Jah Fakoly, Vladimir Cauchemar, Jok'Air et... IZÏA !

Rencontre avec IZÏA

La comédienne et chanteuse aime recevoir chez elle, à Pantin, et tous les prétextes sont bons pour inviter des amis. Pour la Galette des Rois, chaque année, elle organise la "FRANGI-PAGNE" : Galette et Champagne ! L'idée devrait se répandre... Tout sourire, Izïa nous a donné rendez-vous dans un restaurant.

►► 🎧 ECOUTER ! Citadelle, le nouvel album d'IZÏA, Barclay

►► VOIR ! IZÏA en tournée dans toute la France et à l'Olympia le 1er avril

► L'interview musicale d' IZÏA

System of a Down Toxicity (2001)

Snarky Puppy Lingus (2014)

Playlist Inter : Malik Djoudi Autrement

Franck Ocean Thinking bout you (2012)

Niagara Pendant que les champs brûlent (1990)

The Strokes Heart in a Cage (2006) / Arcade Fire My body is a cage (2007)

🎧 Nouveautés

King Crule Cellular

Gorillaz feat. Fatoumata Diawara Désolé

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine n'est pas une nouveauté mais une découverte récente recommandé par un ami : "Passeur de disques" d'Ersin Leibowitch est paru en 2015 aux éditions Mareuil. Un livre d'entretien de David Guetta à Gilles Peterson en passant par Sidney, ils sont DJs, animateurs radio, patron de label, les trois à la fois pour certains... Ersin Leibowitch nous dit ce qui relie Jacques Canetti à Laurent Garnier... et nous confirme qu'un volume 2 est en préparation.

♪♫ Titre Coup ♥ JazziDisciples & Mr JazziQ "Hello Mo' Girl (feat. Focalistic & Busta 929)"