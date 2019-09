Matthieu Conquet reçoit la chanteuse IMANY qui se raconte à travers son univers musical, de Billie Holiday à Creedence Clearwater Revival en passant par Niagara. En attendant son nouvel album DVD Live at the Casino de Paris, faites le plein de nouveautés avec notamment Sampa The Great et le dernier Lana Del Rey !

IMANY © Getty / Frank Hoensch

Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous musical du dimanche "Et je remets le son". Au menu, plein de nouveautés à découvrir : un nouveau titre d'Angèle, la rappeuse Sampa The Great, le rock sous influence de l'Epée ou encore le dernier Lana Del Rey, sorti tout juste hier.

Imany, qui nous fera écouter ses disques de chevet, est chanteuse, elle a la voix grave mais pas forcément triste et autant de facettes : fille de militaire, athlète de haut niveau (saut en hauteur), mannequin à 17 ans, elle est partie vivre seule à New York avant de retrouver la France pour devenir chanteuse, en dépit de ceux qui lui disaient "les chansons tristes d’une jolie fille ça n’intéresse personne".

La preuve que non, Imany a tout remporté : sur scène, avec ses deux albums, dans la musique du film Sous les jupes de filles, ou à travers son engagement contre l’endométriose. Elle nous réenchante avec un nouvel album / DVD "LIVE at the Casino de Paris", inclus EP 4 titres inédits en studio (sortie 25 octobre 2019, Label Thinkzik) dont on écoutera un titre inédit.

Imany nous reçoit près de chez elle à Pantin, où elle aime flâner. "En musique il n'y a pas besoin de comprendre les mots pour être touchée" explique la chanteuse qui reconnait un faible pour les chansons tristes, mais finit dans un éclat de rire : "On peut danser sur le malheur des autres, c'est pas grave !"

Programmation musicale

ANGELE Les matins

Nina SIMONE Lilac Wine

Michael JACKSON I wanna be where you are

SAMPA THE GREAT Final form

IMANY Hey Little Sister (inédit, nouvel album)

(inédit, nouvel album) NIAGARA Pendant que les champs brûlent

L'ÉPÉE : The LIMINANAS / Emmanuelle SEIGNER / Anton NEWCOMBE Dreams

Eric CLAPTON Tears in heaven

Billie HOLIDAY Don't explain (version 1956)

Lana DEL REY Fuck it I love you

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Have You Ever Seen The Rain

TYLER, THE CREATOR Earfquake (feat. Playboi Carti, Charlie Wilson & Jessy Wilson)

🎧 ECOUTER | A paraître CD - DVD Live at the Casino de Paris et EP 4 titres inédits en studio (Think Zik, 25 octobre 2019)

►► IMANY en concert ! Au Mama Festival le 16 octobre 2019 à Pigalle-Montmartre

La discothèque d'Imany