Tandis que sort son nouvel album "Terre Neuve", l'Artiste reçoit dans son domaine, l'île Saint-Louis, pour évoquer les musiques qui l'accompagnent, notamment Michel Simon, Tom Waits, Mozart et Billie Holiday... Retrouvez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Yaël Naïm, David Walters, Oxmo Puccino...

Brigitte Fontaine à l'Île Saint-Louis © Radio France / Matthieu Conquet

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Brigitte Fontaine.

Programmation musicale

LIZZO Boys

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Le palmarès des Grammy Awards 2020 ressemble beaucoup à la Playlist Internationale de France Inter : en plus de Billie Eilish, les prix sont revenus à Lizzo, Tyler the Creator, Anderson. Paak, Angélique Kidjo, Vampire Weekend, Rosalia, Koffee... tous passés sur Inter Le Palmarès ICI

✔ Révélations des Victoires de la musique : Retrouvez Pomme, Suzane, Aloïse Sauvage, Malik Djoudi, Maelle et Hoshi en live dans Côté Club sur France Inter vendredi 7 février 21h►23h, avant la soirée des Victoires de la Musique en direct de la Seine Musicale le 14 février.

✔ Sébastien Tellier, l’homme de la Ritournelle et du Pépito bleu revient : sortait cette semaine « A Ballet » premier titre et clip depuis 6 ans, plein d’amour et de violence avec une grosse touche suave, le tout mixé par Nk. F, homme de l'ombre de PNL.

✔ Nos années Elixir, un documentaire sur le Festival breton Elixir, en replay sur France 3 avec The Clash, Leonard Cohen, Murray Head, The Cure, The Stranglers, Nina Hagen...

Les documentaires sur la musique se multiplient : le portrait édifiant de Clarence Avant : The Black Godfather, est disponible sur Netflix, tandis que Redbull produit aussi des courts documentaires passionnants comme celui consacré groupe de Rap Chilien MAKIZA qui fête les 20 ans de la sortie de son album Aerolinas.

✔ Kiss fait appel à ses fans ! Kiss annonce que le documentaire “définitif” sur le groupe est en cours de production, et invite les fans à lui transmettre des clips vidéo ou des images rares... Le film ''Kisstory'' est prévu à l'automne 2020.

✔ Festival Les Nuits de l'Alligator du 5 ►16 février. Festival indépendant et itinérant dans une dizaine de villes en province et à La Maroquinerie à Paris.

Brigitte Fontaine J'irai pas

Rencontre avec Brigitte Fontaine

A l'occasion de la sortie de son 19ème album "Terre Neuve", rendez-vous dans son domaine, l'Île Saint-Louis. Balade à travers son enfance et son nouvel album qui confirme une écriture unique dans le paysage français, admirée aussi bien de Sonic Youth que de -M-, Noir Désir, Pierre Lapointe ou Etienne Daho. Brigitte Fontaine fédère sans renoncer à sa poésie radicale. On va l'écouter, elle qui ne veut pas... "J'irai Pas" c'est dans la Playlist Inter.

► Son nouvel album "_Terre Neuve_" vient de sortir en CD et vinyle, Label Verycords.

► En Tournée en France et à l'Olympia (Paris) le 29 mars 2020

► L'interview musicale de Brigitte Fontaine

Bob Dylan Love Sick (1997)

Serge Gainsbourg Lola Rastaquouère (Live au Palace, 1980)

Michel Simon Mémère (1970) Vidéo INA ICI

Kanye West Follow God (Playlist Inter)

Tom Waits Hoist that rag (2004)

W.A. Mozart : Concerto pour Piano n°23 en la majeur (2ème mouvement) par Vladimir Horowitz, orchestre de La Scala de Milan, dir. Carlo Maria Giulini, 1987)

Billie Holiday The end of a love affair (1958)

🎧 Nouveautés

Oxmo Puccino Je ne reviendrai pas

David Walters Kryé Mwen

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : "Brigitte FONTAINE", la monographie de Benoît Mouchart paraît aux éditions Le Castor Astral le 6 février 2020. Un livre plein de témoignages, d'entretiens d’extraits de poème et de chansons de « la pythie sympathique et parfois sans pitié » il est aussi émaillé d’images, Benoit Mouchart nous décrit la photo d’un trio mythique, page 70.

♪♫ Titre Coup ♥ Tony Allen & Hugh Masekela We've landed

Tony Allen le batteur de légende sortira au mois de mars un nouvel album : "REJOICE" (World-Circuit) , une collaboration avec les regretté Hugh Masekela le géant Sud Africain. Ce Premier titre vient de sortir « We’ve Landed » bon atterrissage. Tony Allen sera à Banlieues Bleues le 3 avril 2020.