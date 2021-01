Pour commencer l'année 2021, le britannique Jamie Smith alias Jamie XX nous offre sur France Inter un mix exclusif de deux heures.

Et oui c'est Jamie XX qui remet le son pour ce début de l’année, avec un set « made to measure » (sur mesure) de 2 heures pour bien commencer 2021.

Jamie Smith, de son vrai nom, vous l’avez sans doute déjà entendu sur cette antenne, on l’avait découvert en 2009 au cœur du groupe The XX, trio plutôt rock sombre et habité, puis à travers ses remix (pour Drake & Rihanna, Radiohead) ses propres productions (l’album In Colour 2015) où se déploie un prisme de couleurs et de sons très large : de la musique répétitive jusqu’au gospel, en passant toujours par la techno. On retient aussi une autre production marquante : son travail sur un album entier de Gil Scott-Heron (le dernier) « I'm New Here » qui était devenu We're New Here en 2011.

Lors de sa venue au festival We Love Green (Vincennes en 2018) il avait truffé son mix de clin d’œil à la France, quelque chose me dit qu’il en fait autant dans le mix de ce début d’année…. Voilà un mix réalisé aux dernières heures de 2020 depuis son studio l’East London, c’est parti pour deux heures avec Jamie XX.

A noter : un nouvel album solo de Jamie XX est prévu pour cet été sur son label Young Turks