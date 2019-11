La comédienne et humoriste Claudia Tagbo, actuellement à l'affiche de “Ghost le Musical” au Théâtre Mogador, est venue au micro de Matthieu Conquet partager ses musiques préférées : Irene Cara, Claude Nougaro, Alpha Blondy.. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Agnès Obel, Keren Ann, Lous & The Yakuza…

Claudia Tagbo dans ''Ghost, le musical'' au Théâtre Mogador © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Claudia Tagbo.

Programmation musicale

Whole Truth Can You Lose By Following God

Kanye West Follow God

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Hallyday Symphonique : L'album sobrement titré Johnny s'est vendu, tous formats confondus à plus de 100 000 exemplaires en trois jours, et ça continue.

✔ EXCLU : Autour du feu et sur la route avec les Tinariwen, c'est ce que vous propose ce documentaire inédit, Amadjar, qui est aussi le titre de leur dernier album (rentré en playlist sur France Inter). Le tournage est signé par la Blogothèque dans le Sahara, en Mauritanie... on voit la vie, la route et la musique se confondre dans le parcours de la troupe. Et on y entend la voix d'Ibrahim, le chanteur, dont la parole est rare...

✔ Lee "Scratch" Perry est de retour : l'album Heavy Rain sortira le 6 décembre. Sur la pochette Lee Perry apparaît avec une couronne d'épines sur le front... Le prophète du dub sera en concert jeudi 7 novembre au Cabaret Sauvage à Paris !

✔ Mercredi 6 novembre sort en salle un film d'animation à l'histoire et au son singulier : J'ai perdu mon corps, film primé à Cannes, à Annecy, à Los Angeles... Il fait maintenant la course aux Oscars. Le film d'animation raconte l'histoire d'une main coupée qui cherche à retrouver son corps... Le travail sur le son est remarquable et la musique originale est signée Dan Levy du groupe The Dø !

✔ Pianomania : c'est la première édition de ce festival entièrement dédié au piano, qui aura lieu à Paris du 14 au 20 novembre. En tête d'affiche : Herbie Hancock à la Salle Pleyel le 14 novembre, puis suivront Chassol, Chilly Gonzales et un marathon de piano aux Bouffes du Nord.

✔ Nuit sonores 2020 : la 18ème édition se déroulera du 19 au 24 mai 2020 à Lyon. Et les pass "early bird" sont déjà en vente ! Soit des pass au tarif réduit pour ceux qui les achètent dans les prochains jours... mais aussi des pass à l'aveugle, car la programmation n'est pas encore dévoilée.

✔ MYKA 9 : la mixtape dingue du rappeur le plus fou... Une mixtape signée DJ SLurg, dédiée à l'un de rappeurs les plus fous qu'on n'ait jamais entendu, vient de sortir. « Le plus beau flow » de tous les temps d’après Etienne Menu de Musique Journal.

Lous & The Yakuza Dilemme

Rencontre avec Claudia Tagbo

Elle est comédienne, vous l'avez sans doute vue au sein du Jamel Comedy Club, elle est assez irrésistible, vive, ce qui ne l'empêche pas d'être grave si le rôle s'y prête.

Actuellement Claudia Tagbo joue sur scène dans Ghost le Musical, l'adaptation du célèbre film _Ghost_de Jerry Zucker (1990), au Théâtre Mogador. Elle y tient le rôle mythique de la voyante (interprété par la truculente Whoopie Goldberg au cinéma).

Matthieu Conquet a rencontré Claudia Tagbo à Mogador, lieu chargé d'histoire pour elle puisqu'avant de faire ses premiers pas dans la comédie musicale, c'est ici qu'elle avait terminé son précédent spectacle, Lucky.

Claudia Tagbo et la musique... rencontre !

Irene Cara – What A Feeling (BO du film Flashdance)

The Righteous Brothers – Unchained Melody (BO du film Ghost)

Claude Nougaro – Toulouse

Fally Ipupa – Original

Alpha Blondy – Sweet Fanta Diallo

Grover Washington Jr. & Bill Withers – Just The Two of Us

►► VOIR ! Ghost, le Musical, au Théâtre Mogador ➤ 21 juin 2020

►► VOIR ! Elle joue également dans le film L'Angle mort de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic, avec Jean-Christophe Folly et Isabelle Carré, actuellement au cinéma.

🎧 Nouveautés

Agnès Obel Island of Doom

Keren Ann Odessa, odyssée (Patchwork Remix)

RED feat. Bertrand Belin Introducing The Basement / Bunch Of Teens

Rachid Taha Minouche

Lee "Scratch" Perry feat. Brian Eno Here Comes the Warm Dreads

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : Golf Drouot – 25 ans de rock en France, de Bertrand Dicale (2019, éditions Gründ), sur la légende du Golf Drouot, le premier golf miniature d'intérieur de Paris... qui a vu grandir toute l'histoire du rock en France ! Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc... Matthieu Conquet a rencontré son auteur : Bertrand Dicale, journaliste à France Info.

Bon dimanche !