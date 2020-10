Quoi de neuf cette semaine ? Du R'nb tendre et grincant, le dernier Sufjan Stevens, un brésilien fiévreux Kiko Dinucci, Busta Rhymes ou Bonnie Banane. Le retour disco de Róisín Murphy et pour finir un classique d'hier à peine : DJ Shadow. Le tout à écouter en feuilletant un livre habité : "Black Power"

L’élégance et le cru conjugués chez ce crooner de Portland : il s’appelle Brent Faiyaz, il a 25 ans, c'est l'un des joyaux du R’nB américain et ce morceau « Dead Man Walking » pourrait très bien figurer dans ce livre Black Power de Sophie Rosemont : « Black Power ou l’avènement de la culture noire américaine » qui sort très bientôt vous pouvez déjà le commander ici. Derrière une photo d’Isaac Hayes en messie noir, il y a bien sûr surtout de la musique (Marvin Gaye, Aretha Franklin, puis on avance dans le temps, l’arrivé du rap dans les années 90, jusqu’aux sorties toutes récentes) mais aussi le cinéma, le sport, la télévision (de Shaft à Mohammed Ali, d’Oprah Winfrey à Black Panther) de très belles photos et quelques entretiens. Comment les consciences et une certaine histoire de la violence se sont édifiés aux Etats-Unis ces 50 dernières années– c’est vraiment riche et profond - il question aussi bien du Prince de Bel Air que de l’écrivaine Toni Morrison ou du mouvement Black Lives Matter. Vous apprendrez dans ce livre qui était Lorraine Hansberry -la toute première femme noire à investir Broadway, que l’écrivain James Baldwin avait prédit l’élection d’un président noir … déjà en 1964. « Black Power ou l’avènement de la culture noire américaine » de Sophie Rosemont à paraître chez GM éditions.

Lutte pour l’Identité, culture, détournements, POUVOIR finalement il sera question de toute cela dans les musiques choisies ce soir. Alors il n’y aura pas que de la musique américaine : je vous ferai entendre des sons venus d’Uruguay, d’Irlande, du Canada, il y aura un classique de musique du Mali remixé par un des Beastie Boys, il y aura Jean-Louis Murat (avec même un extrait inédit) ou encore le dernier Sufjan Stevens (aussi religieux qu’electro dans son nouvel album) mais on passe maintenant par le Brésil avec Kiko Dinucci. Voilà un guitariste passionant à suivre : membre du trio Metá Metá, (si vous vous intéressez au Brésil c'est le groupe au centre de la scène actuelle de São Paulo. Kiko Dinucci a travaillé avec des grands interprètes brésiliens comme Criolo, Tom Zé ou Elza Soares… il vient de publier un disque solo superbe, juste sa guitare et des voix, et l’album résume à la fois son rapport avec la samba et son passé punk... Et sans faire d’analyse sauvage, la nature morte, littéralement morte en couverture, une photo de fruits en train de pourrir, en décomposition, c’est très probablement à l’image du Brésil qu’il décrit et de cette fièvre qui vous met hors de contrôle : "Febre do rato"

Titres diffusés

Brent Faiyaz « Dead Man Walking »

Kiko Dinucci « Febre do Rato »

Bonnie Banane « Bluff »

Idrissa Soumaoro et L'Eclipse de L'Ija “Nissodia” : (Mike D remix)

Action Bronson « Latin Grammy »

Mariana Lucía « Cielo (Feat. Queyi) »

Busta Rhymes & Anderson .Paak « YUUUU»

Mustafa « Air Forces »

Sufjan Stevens « Video Games »

Jean-Louis Murat « Troie » extrait INEDIT de "L'arc en ciel"" (adaptation d'Adriano Celentano)

Róisín Murphy « Narcissus »

Ela Minus « El Cielo no es de nadie »

Le classique d'hier (à peine) :

Dj Shadow « Organ Donor » (album Endtroducing 1996)

Giorgio Moroder « Tears »

infos : Jean-Louis Murat en TOURNÉE

7 Octobre 2020, La Rochelle (17) - La Sirène

8 Octobre 2020, La Rochelle (17) - La Sirène

14 Octobre 2020, Perpignan (66) - El Mediator

30 Octobre 2020, Verdun (55) - Eglise Jeanne d'Arc

6 Novembre 2020, Grenoble (38) - La Belle Electrique

12 Novembre 2020, Lille (59) - Aeronef

14 Novembre 2020, Saint Malo (22) - La Nouvelle Vague

20 Novembre 2020, Vitry-le-François (51) - L'orange Bleue

28 Novembre 2020, Massy (91) - Centre Culturel Paul Baillard

5 Décembre 2020, Mordelles (35) - L'antichambre