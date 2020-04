Matthieu Conquet rencontrait Flavia Coelho dans un studio d'enregistrement à Paris au moment de la sortie de son quatrième album "DNA" et de sa tournée, qui reprendra bientôt. Retrouvez aussi la Playlist Inter...

Flavia Coelho à l'Olympia © Getty / David Wolff - Patrick

Bienvenue dans ce rendez-vous musical. Au menu : nouveautés et sons familiers, un livre musical et la rencontre avec Flavia Coelho et sa Playlist.

Rediffusion de ET JE REMETS LE SON du 10 novembre 2019

Rencontre avec Flavia Coelho

Elle nous a reçus dans le studio de son producteur, près de l'Institut du Monde Arabe à Paris, pour nous raconter son enfance, ses parents, ses musiques, ses voyages, ses rencontres, sa liberté. Les K7 "pour faire l'amour" que préparait son père avec, au menu, Charles Aznavour et Serge Gainsbourg... la force des soundsystem et du baile funk avec Furacão 2000, le forró de Luiz Gonzaga...

►► 🎧 ECOUTER ! Le nouvel album de Flavia Coelho : DNA. Un titre aussi court qu'il en dit long... sur le Label PIAS.

►► VOIR ! Reprise prochaine de sa tournée et à l'Olympia le 15 octobre 2020 !

Programmation musicale