A la tête du nouveau Barbès Comedy Club, la comédienne et humoriste Shirley Souagnon nous a reçu pour parler des musiques qui l'accompagnent : Gregory Isaacs, Maxime Le Forestier, KT Gorique, Erykha Badu... Retrouvez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : AYO, FKA Twigs, Tame Impala, Vincent Delerm, Léonie Pernet.

Shirley Souagnon au Barbes Comedy Club © Christine Coquilleau

Bienvenue dans le rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "un petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Shirley Souagnon.

Programmation musicale

FKA Twigs (feat. FUTURE) Holy Terrain

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ 360 Paris Music Factory. Naissance à Paris : le quartier de la Goutte d’or s’apprête à accueillir un nouveau bâtiment dédié entièrement à la musique. Innovant et engagé, le 360 Paris Music Factory compte bien donner un coup de pied dans la fourmilière de la culture et devenir un modèle social et solidaire.

✔ Renaissances, tout n’est que recommencement en 2020 : Indochine entretient la rumeur d'une tournée pour les 40 ans du groupe, tandis que Black M et Dawala confirment le retour (et un album) de Sexion d'Assaut.

✔ Plein de séries musicales à venir cette année… on s’intéressera surtout à celle que Canal+ consacre au milieu du rap français "Validé"… ► Voir la BA Saison 1 VF (2020) CANAL+

✔ Et au cinéma, découvrez Punk The Capital , documentaire sur l'histoire du punk à Washington D.C. Des premiers pas de la scène alternative en 1976 à l'explosion du hardcore dans les années 80. Avec une mine de films Super-8 récemment découverte, le film explore pourquoi les sons et les idées de cette scène musicale très influente continuent d'inspirer à travers le monde. Punk The Capital, le film documentaire de James June Schneider, Paul Bishow, Sam Lavine (USA, 1h28) sera projeté le 23 janvier à Lyon (Aquarium Ciné-Café) et le 25 janvier à Marseille (Videodrome 2).

✔ Aphex Twin a mis en ligne le live Audiovisuel qu'il délivrait le 20 septembre dernier à Manchester pour l’inauguration du Depot Mayfield. A voir absolument.

Tame Impala It might be time >>> Le prochain album de Tame Impala « The Slow Rush » sortira le 14 février 2020

Rencontre avec Shirley Souagnon

Vie de mytho : elle a vécu dans la Sarthe mais aussi à Houston, envisagé une carrière de basketteuse pro, des racines en Alsace et en Côte d'Ivoire, elle est passée par le Jamel Comedy Club mais aussi les Grosses Têtes, a monté sa propre société de production, joué un rôle infernal dans une série (c’était dans Engrenages saison 5, une cheffe de gang impitoyable, alors qu’elle est très drôle)... fan du joueur de basket Allen Iverson des Sixers SHIRLEY SOUAGNON a de son propre aveu une vie incroyable. Il était temps pour elle de monter son propre lieu : le BARBÈS COMEDY CLUB où elle se produit mais où elle reçoit surtout : célèbres et beaucoup moins célèbres, francophones et étrangers même (c’est sa particularité : on peut rire en espagnol, en anglais ou en arabe le dimanche au BARBÈS COMEDY CLUB). Je suis allé retrouver Shirley Souagnon, c’était au sous sol, rue Léon, dans le 18ème arrondissement de Paris.

► L'interview musicale de Shirley Souagnon

Jevetta Steele Calling you (FILM Bagdad Café, 1987)

Maxime le Forestier Né quelque part (1986)

Gregory Isaacs Night Nurse (1982)

KT GORIQUE Jamrock (2018)

AYO Beautiful (nouveauté playlist)

Jacques Brel Ne me quitte pas (1957) (version scie musicale)

Molare Descends un peu (feat. Kiff No Beat) (2019)

The Roots & Erykha Badu You Got Me (2004)

🎧 Nouveautés

Vincent Delerm Je ne sais pas si c’est tout le monde

Léonie Pernet Les pères pleurent en écho

Titre "coup ♥" Robert Glasper Gone (feat. YBN Cordae, Bilal, Herbie Hancock)

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : Alexandre Grondeau signe un livre tout personnel : "Bob MARLEY, un héros universel" qui vient de paraître aux éditions La lune sur le toit. Le 6 février 2020, dans le cadre du mois du reggae, seront célébrés les 75 ans de la naissance de Bob Marley, auteur, compositeur et musicien hors pair : "L'unique artiste dont le nom seul dépasse le style musical auquel il appartient". Ce livre pose les bases d'une réflexion critique sur l'homme : Homme de demain (selon l'expression d'Edgar Morin dans son "Introduction à une politique de l'homme") parce que son existence tend au dépassement de sa condition d'opprimé, pauvre, d'homme noir dans une industrie blanche, d'enfant de colon comme d'Africain dépaysé, l'homme de demain, l'homme de la réconciliation, d'où le titre "Bob Marley, un héros universel"... Ecoutez ! l'auteur Alexandre Grondeau

Toute l'équipe vous souhaite une très Belle Année 2020 !