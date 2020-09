Deuxième numéro de la saison et toujours plus de découvertes musicales : de Bongeziwe Mabandla à Sylvan Esso en passant par le nouveau James Blake. Chansons d'amour sous toutes les formes, de l'érotique Jean de La Fontaine par Fred Pallem à l'étourdissante Galloise Kelly Lee Owens.

« Zange » cela veut dire « jamais » en langue Xhosa. Le chanteur que vous entendez-là en ouverture se voyait d'abord plutôt comme acteur, il ne croyait pas en sa voix et, adolescent, il voulait juste impressionner ses amis à la guitare. Bongeziwe Mabandla a fait du chemin depuis la campagne où il a grandi, dans le Cap-Oriental (sur la côte Est de l'Afrique du Sud), puis à Captown. Il vient de publier son troisième album, d’entrer dans la playlist d’inter, et la photo en couverture du disque - un portrait pris de dos à la fenêtre, comme s’il était en train de parler à un ami ou de chanter depuis son balcon - dit bien la simplicité directe de ses chansons.

« Jamais, jamais, oh mon coeur je n'ai été le même depuis ce moment où tu m'as dit, que toi aussi, tu m'aimais ».

Programmation musicale :

Bongeziwe Mabandla « zange » https://www\.youtube\.com/watch?v=ElwESJtPrTs

James Blake « Are You Even Real? »

Rachid Taha « Wahdi (feat. Flèche Love) »

Fred Pallem et le Sacre du Tympan « Aimons, Foutons (feat. Thomas de Pourquery) » Les Fables de La Fontaine (et autres textes) mises en musique, orchestrées arrangées par Fred Pallem, sortie d'album prévue le 16 octobre 2020.

Crack Cloud « Ouster Stew »

LECTURE : Les pochettes d’album, les logos des groupes, le graphisme général évidemment c’est subjectif, mais aussi capital. Notre rapport à la musique passe parfois même d'abord par ces images, y compris sur l’écran de téléphone. Le dernier numéro papier de la revue Gonzaï Spécial Graphisme revenait longuement et avec beaucoup de passion sur ces pochettes qui marquent notre culture.

David Walters « Manyé »

Protoje « Switch it up (feat. Koffee) »

REEDITION : Fairouz « Le Beirut » extrait du film Les Virtuoses avec Pete Postlethwaite et Ewan McGregor (1996). Deux histoires d'interprétations du concerto d'Aranjuez. La sublime réédition de l’album « Maarifti Feek » est disponible chez We Want Sounds

Ben Harper « Inland Empire » album instrumental uniquement en vinyle sorti cette semaine

Sylvan Esso « Ferris Wheel »

Kelly Lee Owens « Melt ! »

Meute « Panda »

FINAL, le classique d'hier (à peine) :

Jaydee « Plastic Dreams » (1992)