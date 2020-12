Souvenez-vous l'enfance, ce n’est pas si loin… au programme des musiques de ce soir : Andrea Laszlo De Simone, Eels, Juana Molina, TEXAS et le Wu-Tang. Innocence et souvenirs intimes encore avec John Lennon, François de Roubaix ou l'étonnante Amaarae.

« Dal Giorno in cui sei Nato tu : Depuis le jour où tu es né » Si on ne s’en souvient jamais, il y a des pères, des mères, des proches qui s’en souviennent, eux, et nous le racontent. Comme ce jeune père musicien, l’italien Andrea Laszlo De Simone qui évoque là la naissance de son fils Martino. C’est lui d’ailleurs, son petit garçon (qui doit avoir 6 ou 7 ans) qui a tourné les images du clip du morceau que venez d’entendre. On les voit jouer, se faire à manger en famille, on dirait un super 8 sorti d’un rêve d’enfant « La vie est faite de musique et de fantaisie – ou d’imagination (fantasia) comme toi » pour résumer grosso modo le propos plein d’affection d’Andrea Laszlo de Simone, dont on espère -et pas seulement ici sur France Inter- le prochain album pour l’année à venir.

La chambre d’enfant, c’est là que beaucoup de choses se jouent, qu’on écoute aussi la musique, celles des parents ou des frères et sœurs parfois, il est beaucoup question d’enfance, d’innocence (et de la perte de cette innocence parfois) dans les nouveautés musicales choisies cette semaine : de Eels à Juana Molina, vous entendrez aussi le duo entre Texas et le Wu-Tang (ce qui fera peut-être l’effet d’une madeleine de jeunesse pour certains). On écoutera aussi la jeune Amaarae – une jeune chanteuse installée à Accra au Ghana à la voix très très singulière. Et si l’on parle d’enfance, comment ne pas écouter Anne Sylvestre et les Fabulettes… on en parlera bien sûr. Mais on commence par Les Mamans du Congo, groupe afro-féministe de Brazzaville qui (je cite) met en avant le matrimoine congolais, et notamment des berceuses retravaillées, transportées dans les chœurs : c’est assez fou vous allez voir : Les Mamans du Congo et un certain Rrobin.

titres diffusés :

Andrea Laszlo De Simone « Dal giorno in cui sei nato tu »

Les Mamans du Congo & Rrobin « Bordel de rap »

Eels « Are We Alright Again »

Anne Sylvestre « Porteuse d’eau »

Juana Molina « Un Día Punk » (ANRMAL – Live in México)

TEXAS feat. Wu-Tang « Hi » voir le clip

Gabriels « Love and Hate in a Different Time »

Hervé « Le premier jour du reste de ma nuit » en concert lundi 7 dec. 2020 sur Inter

John Lennon & Yoko Ono : extrait de l’album Unfinished Music No. 1 : Two Virgins / « Oh My Love »

LIVRES recommandés :

« Les Studios de légende en France : secrets et histoires de nos Abbey Road français » de Manuel Jacquinet (Malpaso) LIRE /VOIR

Philippe Manœuvre : Une histoire du rock en 202 vinyles cultes (Hugo Desinge) 2020

« Imagine John Yoko » 2018 (Edition E/P/A)

Réédition :

François de Roubaix « Mafia au Moyen-Orient / Les secrets de la mer rouge »

pour la première fois en vinyle, la B.O Les secrets de la mer rouge réédition chez Transversales (lien d'écoute /achat Bandcamp))