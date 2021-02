Remuer là où ca fait mal... et écouter aussi pour guérir : au menu des nouveautés musicales ce soir : Wu-Lu, Mathieu Boogaerts, Lala &ce, Madlib, The Notwist, Mansfield Tya et un petit livre en forme d'analyse littéraire de Serge Gainsbourg.

J’aurais peut-être du vous prévenir avant, il est très chargé ce morceau… comme la voix de Lex Amor, la rappeuse britannique invitée par un certain Wu-Lu. Producteur, arrangeur, multi-instrumentiste anglais, il sait tout faire Wu-Lu. Ce morceau "South" parle de là d'où il vient : du Sud de Londres, il raconte qu’il observe cette ville se décomposer avec les années, il parle de gentrification et des relations qui se détériorent en vieillissant bref, c'est un grand moment d'optimisme, un peu comme Jean-Pierre Bacri que vous entendez en début d'émission.

(extrait du film Cuisine et dépendances de Philippe Muyl, 1993)

Le couteau dans le play c’était le titre d’une chanson de Serge Gainsbourg pour Jane Birkin, et ce sera celui de l’émission de ce soir, déjà parce que je vous parlerai d’un livre : « En relisant Gainsbourg » de Chloé Thibaud (Bleu Nuit editeur), et puis parce qu’un des morceaux du nouvel album de Mansfield. TYA (que je vous ferai entendre en avant-première) s’appelle justement Le couteau.

Et puis enfin parce qu'il y aura des choses tendres et d’autres plus tranchantes ce soir parmi les nouveautés que vous ai sélectionnées : Le nouvel album de Madlib à ne pas manquer (fruit de sa collaboration avec Four Tet) mais aussi Mathieu Boogaerts qui chante en anglais avec un accent délicieux (ca c’est très doux) ou encore le premier album (et quel album) de Lala &Ce, "Everything Tastefull" (ca c’est plus pointu).

Laissez-vous porter, soyez grognons, soyez gais, vous faites comme vous voulez. Je vous propose de l’écouter, elle bien au calme : « Tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume » Camélia Jordana va « Jusqu'au bout des cils » dans la playlist d’inter.

On finira l'émission avec une avant-première (lien ici -bas) un remix hypnotique de Pilooski pour Golden Bug « Variation sur 3 Bancs » où vous reconnaitrez dans doute la voix de Lionel des Limiñanas...

Titres diffusés :

Wu-Lu (feat. Lex Amor) « South »

Camélia Jordana « Jusqu'au bout des cils »

Bill Callahan & Bonnie ‘’Prince’’ Billy « Arise, Therefore (feat. Siw Organs of Admittance) »

Mathieu Boogaerts « Am I Crazy »

Madlib « Loose Goose »

Lala &ce « Juju »

The Notwist : « Where you find me »

Mansfield. TYA « Le Couteau (feat. Odezenne)

Serge Gainsbourg « Variation sur Marilou »

Black Country, New Road « Science Fair »

Gabriels « Love and Hate in a Different Time »

Benny Sings « Nobody’s fault »

AVANT-PREMIERE :

Golden Bug « Variation sur 3 Bancs (feat. The Limiñanas) Pilooski Remix » écouter / commander : page Bandcamp de La Belle Records