Apparition, disparition : suspens dans les nouveautés musicales. Créole futuriste avec Dawn Richard, Daho surgit avec Marquis et Jane Birkin. Arlo Parks revient, on fait un saut au Japon avec Wamono vol 2. Mais aussi : Tindersticks, Sol Hess, Damon Locks & Black Monument Ensemble. Et un docu fou sur le son au cinéma.

Plein de directions, d'allées et venues dans ce premier morceau « Bussifame » qui annonce la sortie du prochain album de l’américaine Dawn Richard qui sortira fin avril The Second Line : An Electro Revival. Drôle d’album pour une drôle de musicienne, très attachée à la sa ville la Nouvelle Orléans. A la fois mannequin, auteure, productrice, influenceuse (à en juger par son profil instagram et son million d’abonnés) elle a aussi des camions de sandwiches et des sorbets qui ont l’air dément (les Papa Teds Trucks) le tout éco-friendly ou vegan si vous le souhaitez. Donc pas facile de la résumer Dawn Richard : on l’avait découverte au côté de Puff Daddy et la voilà avec des food trucks à la Nouvelle Orléans, un album à venir à la fois futuriste, créole, qui parle de renaissance bref… elle est un peu comme l’espionne Cartapus que vous entendiez en début d’émission : on la voit, on ne la voit plus ; on la voit, on ne voit qu’elle.

Je ne vais pas vous parler de Mission : Cléopâtre, quoique : il y aura du cinéma dans l’émission à travers un très très bon documentaire sur le son au cinéma… sur la musique des sons au cinéma (pour être précis) : Making Waves - La magie du son au cinéma de la réalisatrice Midge Costin : à voir sur Arte (disponible jusqu'au 13 mars).

Mais on vous a surtout sélectionné plein de nouveautés parmi les sorties récentes : le dernier Tindersticks tout en longueur sur son ouverture, les réapparitions d'Arab Strap et Arlo Parks, puis on fera un voyage au Japon dans les années 70 avec les compilations Wamono... et puis je vous annoncerai un concert Inter à venir avec Arnaud Rebotini… Je n’en dis pas plus, je disparais (le temps d’un ou deux morceaux).

On va chalouper avec un tout nouveau titre de la playlist, par une plume et une voix bien installée ici déjà sur inter : c’est Gaël Faye : bon voyage.

Extrait de film en début d'émission : « Astérix : Mission Cléopâtre » Alain Chabat (2002)



titres diffusés :

Dawn Richard « Bussifame »

Gaël Faye « Chalouper »

Arab Strap « Once I Was a Weak Man »

Marquis « Je ne t’écrirai plus si souvent (feat. Etienne Daho) »

Jane Birkin « Pas d’accord »

Damon Lock & Black Monument Ensemble « Now (forever momentary space) feat. Angel Bat Dawid »

Arlo Parks « Caroline »

Sol Hess « Somersaults, Dandelions, The Wind »

Kan Mikami - Jikokeno No Samba 1975 Wamono A to Z Vol. II - Japanese Funk 1970-1977 (180g)

Tindersticks « Man Alone (Can’t Stop the fadin’) »

Mansfield. TYA « Auf Wiedersehen »

Arnaud Rebotini « Last train to Krasnodar » (extrait) >En concert de jeudi prochain sur Inter : Raphaël et Feu ! Chatterton & Arno Rebotini