L'écrivaine journaliste, qui renvendique sa chevelure grise, vient de publier un nouveau roman "Nobelle" et partage sa passion pour la musique. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Brittany Howard, Billie Eilish, Johan Papaconstantino...

Sophie Fontanel © SF

Bienvenue dans ce rendez-vous musical ''Et je remets le son". Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal "Actu de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec l'écrivaine influenceuse Sophie Fontanel.

Programmation musicale

Brittany Howard Stay High

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Mort de la soprano américaine Jessye Norman le 30 septembre 2019

✔ The Avener poursuit les organisateurs de la Convention de la droite qui utilisaient sa musique Fade Out Lines avec Phoebe Killder, en clôture de leur convention

✔ Disparition de Madame Farhi, figure du club de Jazz mythique Le New Morning à Paris

✔ Le Festival Nancy Jazz Pulsation, du 9 au 19 octobre 2019 avec Angélique Kidjo, Léon Phal Quintet, Sarah McCoy (la divine chanteuse de la Nouvelle Orléans), Catherine Ringer, les Naïve New Beaters, Laurent de Wilde et Nihiloxica...

✔ Céline Dion en concert au Festival des Vieilles Charrues le 16 juillet 2020

✔ Chambre 212 de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cottin... au cinéma le 9 octobre.

Christophe Oh Mon Dieu 2

Rencontre avec Sophie Fontanel

Sophie Fontanel / Document personnel

Écrivaine, journaliste de mode pour Cosmo, ELLE et l’Obs, influenceuse et instagrameuse ultra suivie, celle qui se faisait appeler Fonelle nous a reçue chez elle, alors que la Fashion Week n’était pas tout à fait finie… "The place to be" : la musique dans la mode ! Ces derniers jours, on a vu Oxmo Puccino défiler pour Agnès B., tandis qu’à la Gaité Lyrique, le créateur Yang Li faisait venir The Jesus and Mary Chain. L’incontournable Michel Gaubert habillait de musique les défilés de Valentino, Olivier Theyskens, Dior, Chanel entre autres… Sophie Fontanel a choisi une bande son aussi personnelle que brillante. Rencontre non loin des Tuileries et de l’Eglise Saint Roch à Paris…

Marilyn Monroe Down In The Meadow tiré de la B.O du film La Rivière sans retour d'Otto Preminger (1954)

Adriano Celentano 24 000 baci (1962)

Kanye West Ultralight Beam (2016)

Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras N°5, W 389 (Aria) (Version 1959, enregistrement original de l’œuvre dirigée par H. Villas-Lobos, Orchestre National de la Radiodiffusion française, Victoria de Los Angeles)

Stromae Tous les mêmes (2013)

🎧 Nouveautés

Billie Eilish All The Good Girls Go To Hell

Le Flegmatic A découvert

Lispector Be carefull What You Wish For

Johan Papaconstantino Pourquoi tu cries ?

Quatuor Béla et Moriba Kaïra

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine "The Good booty - corps et âmes, Noirs et Blancs, amour et sexe dans la musique américaine" de Ann Powers, traduction de Rémi Boiteux, Ed. Castor Astral.

Bon dimanche !