Arrêtez de vous agresser... et écoutez plutôt les nouveautés choisies dans l'actualité musicale cette semaine : les voix de Fousheé et Arlo Parks, Domenique Dumont encore, l'occasion de vous parler d'ambient. Puis le dernier Sleaford Mods, le duo Souleance en visite à La Réunion enfin Sabrina Bellaouel : ambiance !

Bonne ambiance pour commencer avec ce joli remix de Souleance « Sulette » - « un rework » comme on dit, un remaniement à partir d’un 45 tours sorti en 1978 à La Réunion, elle avait 12 ans l’époque la jeune Sulette et c’est son oncle « tonton » René Lacaille qui écrivait et produisait le titre original, avec un certain Alain Peters à la basse.

Les artisans de cette version dansante de la jeune Sulette ce sont deux français de la metropole : les DJ Soulist et Fulgeance (Soulist Fulgeance = Souleance) en bonne place dans une compilation rouge qui sort vendredi prochain « Pura Vida » chez Heavenly Sweetness.

Alors ambiance. Dans Les mots du bitume - un petit dictionnaire de la langue de la rue préfacé par le regretté Alain Rey, je trouve cette définition : « AMBIANCER v. transitif / pronominal : 1. Mettre de l’animation, séduire, chauffer 2. Se disposer à faire la fête.En français d’Afrique et en nouchi (du côté d’Abidjan), le nom ambiance désigne une fête dansante. Depuis les années 1970, le verbe ambiancer s’emploie couramment dans un contexte festif et, par extension, sexuel. (...) Les ambianceurs sont des chauffeurs de corps ou de salle ».

Alors pour vous ambiancer ce soir je vous ai choisi une reprise assez dingue de Billie Eilish (pas par elle donc mais vous verrez par qui, c’est étonnant), vous découvrirez peut-être la chanteuse nommée Fousheé (drôle d’histoire je vous raconterai), il y aura la jeune belge Lous & The Yakuza pour annoncer le concert triple affiche qu’on prépare sur inter vendredi prochain, mais aussi le dernier Sleaford Mods et puis je vous parlerai d’AMBIENT, de musique ambiante, dont certains ont visiblement bien besoin en ce moment.

Allez à suivre le tout nouveau Frànçois and The Atlas Mountains, de retour avec un nouvel album (prévu pour février chez Domino) et ce premier extrait tout doux : « Coucou »

Classique d'hier (à peine)

Etienne de Crecy - Super Discount « Le Patron est devenu Fou » 1996