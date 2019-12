L'auteur du MuCEM - le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée - à Marseille, partage son univers musical : Jimmy Hendrix mais aussi Rodolphe Burger ou Johnny Rivers. Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Travis Scott, Lucas Santtana, Magenta, Lizzo...

L'architecte Rudy RIcciotti à l'inauguration du MuCEM à Marseille - Juin 2013 © AFP / Anne-Christine Poujoulat

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "un petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Rudy Ricciotti.

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Gorillaz en salle MAIS au cinéma : le groupe mené par Damon Albarn et Jamie Hewlett fait l'objet d'un film documentaire Reject False Icons, réalisé par Denholm Hewlett. Une séance unique dans une trentaine de salles partout en France le 16 décembre.

✔ De retour avec son nouvel album Âme fifties, vous l'entendrez raconter des histoires et chanter pour vous ! Soirée spéciale Alain Souchon sur France Inter le 16 décembre. A 20H, il sera au micro de Laure Adler dans l'Heure bleue, émission suivie de son concert en direct du studio 104.

✔ Neurosciences et Musique : il se passe des choses passionnantes entre musiciens et neurologues... Le projet Sounds for Coma lancé en 2014, a été remporté par deux anglais Joe Hacheson et Ali Tocher. Quels sons perçoit-on quand on est dans le coma ? L'hypothèse formulée est que le son émotionnel active les structures contrôlant l'anxiété ainsi que d'autres impliquées dans les circuits de l'éveil et de la conscience. Jean-Julien Aucouturier à l'IRCAM et le neurologue Tarek Sharshar, entre autres, travaillent à l'élaboration d'une chambre acoustique qui sera disponible fin 2022.

✔ Aaliyah ''It's been a long time... ça fait longtemps'' dixit Timbaland : la chanteuse Aaliyah qui avait marqué les années 90 de sa grâce avant de disparaître dans un accident d'avion, va bientôt réapparaitre en streaming. Ses albums, jusqu'ici introuvables, seront disponibles sur les plateformes, en ligne dès janvier 2020... ''One In A Million"

✔ Le morceau Foufoune de Mara continue de surfer sur son succès et le clip est enfin réalisé : Voir ICI. Mara mixe aussi tous les mardis de 22H à 23H sur Mouv'.

✔ Pearl Jam, la bande d'Eddie Vedder revient en France ! Après 14 ans d'absence à Paris, Pearl Jam vient jouer au Festival Lollapalooza le 19 juillet 2020.

Rencontre avec Rudy Ricciotti

L'architecte scénographe Rudy Ricciotti nous a reçu lors de son passage à Paris. On lui doit le MuCEM évidemment à Marseille, Le Pavillon noir à Aix-en-Provence, mais aussi des salles de concert, comme le Stadium à Vitrolles entre autres, ou encore le Stade Jean Bouin à Paris... Grande silhouette grisonnante, fou de béton comme de poésie, volontiers pamphlétaire, il a aussi dessiné La Passerelle de la Paix à Séoul en 2002...

Jimmy Hendrix, c'est la preuve que Dieu existe : la contre-réforme et l'inquisition comme dans la peinture, une sensualité extrêmement violente

► L'interview musicale de Rudy Ricciotti

►► VOIR ! Imagine Picasso l'exposition immersive à la Sucrière de Lyon ▷ 19 janvier 2020, en partenariat avec France Inter. L’image projetée sur les volumes hors normes de Rudy Ricciotti offre un angle différent pour découvrir Picasso.

🎧 Nouveautés

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine est une anthologie du Rap au féminin : "Ladies First" signé Sylvain Bertot aux éditions Le Mot et le Reste, pour rappeler le rôle des femmes dans l’histoire du rap international. Remontant aux années soixante-dix, ce livre évoque le destin de quelques pionnières puis retrace l’épopée contrariée des grandes dames du rap, aux États-Unis comme ailleurs, d’une époque où elles peinaient à s’imposer sans protecteur masculin, à celle, actuelle, marquée par une profusion de rappeuses. L'auteur s'intéresse surtout aux Américaines, de Salt'n Pepa à Cardi B en passant par Lil Kim et Lauryn Hill... Sylvain Bertot nous en parle.

