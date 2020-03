Les fondateurs des éditions Tristram aiment citer Lester Bangs et Patti Smith, tous deux édités dans leur maison. Ils nous confient leurs plus beaux moments musicaux : Marianne Faithfull, Happy Mondays, Public Enemy... Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Celeste, Chilly Gonzales, Katerine & Angèle

Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot dans les bureaux des éditions Tristram à Auch © Daniel Swinton

Bienvenue dans le rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot, éditions Tristram.

Programmation musicale

Celeste Stop this Flame

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ "Fight the Power" : Public Enemy était dimanche dernier à Los Angeles aux côtés du candidat Bernie Sanders. Le rappeur Flavor Flav avait refusé d'associer le nom de Public Enemy à celui du candidat, cherchant à faire annuler le concert. Il a été remercié et ne fait plus partie du groupe qui joue sous le nom de Public Enemy Radio...

✔ Le Printemps des Poètes est partout en France, au Québec, en Belgique et en Suisse. Des concerts, des spectacles, des lectures de poésie et beaucoup d'événements : ''Le courage, spectacle d'ouverture" se joue au Bataclan le 10 mars autour de Sandrine Bonnaire, marraine de l'édition 2020, avec aux poèmes : Joël Bastard et Denis Lavant, et à la musique : Alice Botté, Gaspar Claus, Marcello Giuliani, Dominique Mahut, Pedro Soler, Erik Truffaz... Le Printemps des Poètes ▷ 23 mars.

✔ Banlieue Bleues vient d'ouvrir ses scènes en Seine-Saint-Denis, et aussi à Argenteuil, Gonesse, Nanterre et Paris... avec les artistes qui font l’histoire du jazz ou qui représentent les courants du moment : Cheick Tidiane Seck, Leyla McCalla et Melissa Laveaux, Sarah Murcia, Melingo, Femi Kuti, Tony Allen, Gyedu Blay Amboley... Toute la programmation du Festival Banlieue Bleues ▷ 3 avril.

✔ "En feat. avec Lord Esperanza". Les 8 premières mesures sont pour Lord Esperanza, et le rappeur vous propose d'écrire la suite avec lui sur les boucles d'Ateph Elidja... Vous pouvez contribuer ▷ 5 avril et le morceau sortira le 8 avril. Toutes les infos ICI.

✔ BIME ! La Biennale des Musiques Exploratoires fête ses 20 ans à Lyon et dans sa région avec 17 créations mondiales et 13 ensembles et orchestres. Yannick Haenel, écrivain lauréat du Prix Médicis 2017, est l'artiste invité cette année et l'auteur du livret du Papillon Noir, Opéra de Yann Robin au Théâtre de la Renaissance le 21 mars. BIME du 13 mars ▷ 4 avril.

✔ Agenda : Corona revient avec Ritmo (Bad Boys for Life) , ce sample des Black Eyes Peas et J-Balvin; Les années 90 aussi sont en tournée : Thom Yorke fera la 1ère partie acoustique de Massive Attack à Londres le 24 mai, les Hollandais de NITS jouent au Café de la Danse le 13 mars, et Björk embarque pour une nouvelle tournée "Björk Orchestral" avec deux dates en France : 17 et 20 juillet à la Seine Musicale.

Chilly Gonzales, Katerine & Angèle Duo

Rencontre avec Jean-Hubert Gailliot et Sylvie Martigny

Ils travaillent à Auch et se dissipent de l'autre côté des Pyrénées (Seville - Cadaquès) ! On leur doit une nouvelle traduction des Aventures de Tom Sawyer (Mark Twain comme on ne l'avait jamais lu) - Les Nouvelles complètes et dingues de J.G. Ballard - Hollywood Babylon de Kenneth Anger, les livres de Patti Smith ou la traduction explosive et essentielle du Rock Critic Lester Bangs. Ils ont même organisé en 1996 la rencontre entre David Bowie et le jeune écrivain Mehdi Belhaj Kacem à Londres !

"Une goutte, c'est toute l'eau" peut-on lire dans la préface de Tristram Shandy, le gros livre fou de Laurence Sterne (le livre des livres) qui a inspiré le nom de leur maison d'édition : "Une goutte, c'est toute l'eau" : chaque idée, chaque détail d'une oeuvre, résume l'élément entier du poète. Rencontre avec ces précieux éditeurs de passage à Paris.

► Le Catalogue TRISTRAM ► Les Editions TRISTRAM sur Facebook

► "Association de Malfaiteurs" - Collectif aux éditions Tristram, un éloge du livre imprimé, de la liberté littéraire et de l'indépendance éditoriale - pour le 30ème anniversaire des éditions Tristram.

► L'interview musicale de Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot

Marianne Faithfull As tears go by (Film Made in USA de Jean-Luc Godard, 1966)

Happy Mondays Tokoloshe Man (1990)

Lee "Scratch" Perry Scary Politicians (2010)

Playlist Inter : Andrea Laszlo de Simone Immensità

Marie et les Garçons _Rien à dire (_1977)

Patti Smith _Hey Joe (_1974)

Elizabeth Schwartzkopf Frühling, le premier des quatre derniers Lieder de Richard Strauss (1952)

Public Enemy She Watch Channel Zero ?! (1988)

🎧 Nouveautés

Dom La Nena, Rosemary Stanley & Birds on a Wire La Marelle

Jarv Is… House Music All Night Long

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : ''Rolling Stones'', une biographie de François Bon aux éditions Fayard, qui existe aussi en Livre de Poche. Un ouvrage très bien documenté sur l'histoire des Rolling Stones, une biographie romancée que Jean-Hubert Gailliot a particulièrement aimé.

♪♫ Titre Coup ♥ Chassol Savana, Céline, Aya, Pt 1 & 2