Acteur, scénariste... et compositeur, Didier Bourdon se raconte à travers les musiques qu'il écoute, sans oublier celles des Inconnus. En attendant de le retrouver au théâtre dans ''JO'', pièce marquée par Louis de Funès, découvrez avec lui les dernières nouveautés de la playlist d'Inter : Iggy Pop, Haim...

Didier Bourdon : "Les Inconnus, c'était un groupe de rock !'' (Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus) © Getty / Eric Robert

Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous musical du dimanche : "Et je remets le son". Au menu, le portrait musical de notre invité Didier Bourdon (qui a choisi Brassens, Kate Bush ou encore Stevie Wonder) et plein de nouveautés à découvrir : un titre inédit de Rachid Taha avant la sortie de son album posthume, le nouvel Iggy Pop et l'entêtante Summer Girl de Haim.

Dans son bureau dans le 18ème arrondissement de Paris à Montmartre, Didier Bourdon, se souvient de ses débuts au Tintamarre (rue des Lombards, ancien Splendid), de sa rencontre avec Bernard Campan, Pascal Légitimus, Smaïn et Seymour Brussel avec qui il formera Les Inconnus...

Réalisateur, acteur, il est aussi guitariste, parolier et compositeur de musiques de film. Sous sa casquette d'acteur, il sera dès le 19 septembre 2019 sur scène dans la pièce JO (The Gazebo) écrite par Alec Coppel en 1958 et adaptée au cinéma par Claude Magnier en 1971, avec Louis de Funès, Bernard Blier et Michel Galabru. La version théâtrale de 2019 est signée Benjamin Guillard.

En deux mots : Antoine Brisebard, (Didier Bourdon) auteur comique à succès, est victime de Jo, un dangereux maître-chanteur qui menace de dévoiler le passé sulfureux de son excentrique femme, Sylvie (Audrey Fleurot).

►► La Bande Annonce JO - Comédie policière au Théâtre du Gymnase (Production Ki m'aime me suive / 984 Productions - Réalisateurs YBAO / Benjamin Guillard)

►► VOIR ! "JO" avec Didier Bourdon, Audrey Fleurot, Dominique Pinon au Théâtre du Gymnase du 19 septembre ► 10 novembre 2019.

Programmation musicale

HAIM Summer Girl

TELEPHONE Un autre monde

Rachid TAHA Je suis Africain

Kate BUSH Wuthering Heights

Georges BRASSENS Mourir pour des idées

Iggy POP James Bond

Stevie WONDER Superstition

Black PUMAS Fire

POLICE So Lonely

TRANXEN 200 Vice et Versa

Keren ANN La mauvaise fortune

Bon dimanche ! ^^