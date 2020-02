Comédien, metteur en scène et directeur du TNB à Rennes, Arthur Nauzyciel nous parle de la musique qui habite sa vie et son théâtre, des Poppys à Elli & Jacno en passant par la polyphonie du 13ème siècle. Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter: Christine & The Queens, Gregory Porter, Rosalía et Julien Gasc

Arthur Nauzyciel au Centre Georges Pompidou © Radio France / Matthieu Conquet

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Arthur Nauzyciel.

Programmation musicale

Gregory Porter Revival ➤ Prochain album All Rise le 17 avril (Blue Note)

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Andy Gill, le guitariste et fondateur du groupe anglais Gang of Four, est mort. Si leur nom faisait référence à la "Bande des quatre" de la révolution culturelle chinoise, le genre saccadé de son jeu de guitare était, disait-il, inspiré du style "mitraillette" de Dr Feelgood. Farewell Andy.

✔ Folie des annonces surprises cette semaine : après la fausse fuite annonçant la sortie d'un nouvel album des Daft Punk cet été (information bien démentie par Tsugi), ce sont les Stokes qui annoncent de nouveaux titre et un concert à l'Olympia le 18 février 2020.

✔ F.A.M.E. Le Festival International de Films sur la Musique se passe à Paris du 12 ▷16 février. Vous pourrez y voir Paris is burning, le film culte de Jenni Livingston, en version restaurée, les documentaires consacrés à PJ Harvey, Fela Kuti ou la synthwave. DJ Set, ciné-concerts... une belle programmation.

✔ L'actrice Adèle Haenel (nommée aux prochains Césars) est l'objet de toute la fascination du nouveau clip de Kompromat : "De mon âme à ton âme" réalisé par Claire Burger. Un clip en hommage au film inachevé d'Henri-Georges Clouzot : L'Enfer.

✔ Après l'esplanade du Zénith de Toulouse en juin 2019, il y aura une Esplanade Johnny Halliday sur le parvis de Paris Bercy, au pied de la salle de concert où la star a donné plus d'une centaine de concerts.

✔ Podcasts : France Inter lance un tout nouveau Podcast sur l'univers numérique par Xavier Delaporte : Le Code a changé. Premier numéro en ligne lundi 10 février. Un autre podcast original arrive bientôt : "Les 35 ans des Victoires de la Musique" par Didier Varrod. Les Victoires de la Musique 2020, ce sera à suivre le 14 février en direct de la Seine Musicale dès 20h30.

Christine & the Queens People I've been sad (Nouveau titre sorti cette semaine)

Rencontre avec Arthur Nauzyciel

Rendez-vous à Beaubourg, au Centre Pompidou, lieu chargé de souvenirs pour Arthur Nauzyciel , attaché à cet endroit de rencontres et de mixité sociale. Le comédien et metteur en scène, devenu Directeur du Théâtre National de Bretagne (TNB) depuis 2017, joue dans la pièce de Pascal Rambert "Architecture", et met en scène "La Dame aux Camélias" en tournée. Passionné de musique, il partage celles qui comptent pour lui, dans sa vie ou dans son théâtre, comme "un voyage en soi vers les autres".

►► VOIR : La pièce ''Architecture'', texte et mise en scène de Pascal Rambert : à Lyon du 12 au 19 février 2020 (Théâtre des Célestins)

►► VOIR : La Dame aux Camélias. Adaptation de Valérie Mréjen, Arthur Nauzyciel, Pierre-Alain Giraud, d'après La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas Fils. Mise en scène d'Arthur Nauzyciel. En Tournée : 26 & 27 février à Perpignan (L'Archipel), du 3 au 7 mars à Toulouse (Théâtre de la Cité), 12 & 13 mars à Luxembourg (Théâtres de la Ville de Luxembourg) et du 18 au 20 mars à Villeneuve d'Ascq (La Rose des Vents).

►► Aller plus loin : Création de Mes frères de Pascal Rambert au TNB du 27 mai au 4 juin 2020, une mise en scène d'Arthur Nauzyciel.

► La sélection musicale d'Arthur Nauzyciel

George Delerue _Grand Choral (_extrait de La Nuit Américaine de François Truffaut, 1973)

Les Poppys Let The Sunshine In (1971)

The Barry Sisters Shein Vi Di Levone (1957)

Marc Almond The Days of Pearly Spencer (1991)

Playlist Inter : ROSALÍA DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis)

Graindelavoix J’ai mis toute ma pensée lonc tens (anonyme XIII° s.) (version chantée, 2014)

The Raveonettes Killer in the streets (2014)

Elli & Jacno Je t’aime tant (1994)

🎧 Nouveautés

Keren Ann La ligne droite (feat. Etienne Daho)

Julien Gasc La trève internationale

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : "Pierre & Gilles, la Fabrique des Idoles" éditions Xavier Barral avec la Philarmonie de Paris en lien avec l'exposition ➤ 23 février 2020 .

''Pierre et Gilles rapprochent les artistes et font tomber les chapelles. Notre musique, c'est la leur. Leur Bande-son, c'est la nôtre'' dixit Lio. Stromae, Nina Hagen, Marilyn Manson, Sylvie Vartan ou Clara Luciani ont inspiré les luxuriantes mises en scènes de Pierre et Gilles. De la photo jusqu’à l'icône peinte, l'Histoire de l'art et celle de la musique pop se confondent dans ce très beau livre Pierre et Gilles, la fabrique des idoles. Laurent Lacrouts, responsable du rayon Photo de la Librairie Flammarion du Centre Pompidou nous parle de ce missel plein de dorures.

♪♫ Titre Coup ♥ Yuksek G.F.Y. (feat Queen Rose) ➤ Prochain album Nosso Ritmo le 28 février 2020