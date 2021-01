Quelles pistes pour commencer l'année 2021 en musique ? SebastiAn remixé par Vegyn, Altin Gün ou Lonny, Bill Callahan et Bonnie 'Prince' Billy ou encore le Ghanéen Kweku Smoke. Le tout sous le signe des Sept Mercenaires via un livre stimulant...

Et tout commence ce soir avec SebastiAn et ce « DOORMAN » remixé par Vegyn. Il vient de paraitre (lundi dernier) ce remix pour bien commencer l’année chez Ed Banger. Et la voix que vous entendiez, c’est celle de l’américaine Syd. Une chanteuse trop rare alors qu’elle est vraiment intéressante : pour la situer SYD faisait partie du groupe The Internet et puis du collectif californien Odd Future (super groupe de hip-hop où se croisaient des personnalités comme Tyler the Creator ou encore Frank Ocean) Odd Future traduisez = Futur étrange, ils ne sont plus en activité mais l'expression (de Futur étrange ou bizarre) est plus que jamais valable en 2021. Que nous réserve cette nouvelle année sur le plan musical ?

Tout est possible dans la mesure où ces premiers jours de janvier au Capitole (pas le label, le bâtiment) on a assisté à la fois au retour du look Jamiroquaï (les valeurs en moins) sur un des assaillants mais aussi à la déception de voir que deux musiciens indépendants, radicaux, Ariel Pink et John Maus, participaient à la manifestation et assumaient – au grand damn de leurs fans- leur soutien inconditionnel à Donald Trump.

Allez sans mauvais esprit mais avec plein d’amour je vous ai préparé une sélection de nouveautés musicales : il y a aura des miracles (« Miracles » titre d’une chanson magnifique qui vient de sortir par Bill Callahan et Bonnie 'Prince' Billy, Julien Doré et La Femme pour vous annoncer le Concert Double affiche du 15 janvier prochain (en direct de 20h à 22h) je vous parlerai des 7 sept mercenaires (c’est pour ca que vous avez entendu un extrait du célèbre western en début d’émission) à travers l'excellent petit livre de Thomas Clerc Sept et huit neuf (dans la collection Diaporama de l’IMEC).

Je vous parlerai aussi d’une jeune chanteuse française Lonny, du folklore Turc à la sauce Altin Gün, et une très grosse sensation venue du Ghana : il s’appelle Kweku Smoke

Allez ils ne sont pas 7 mais 5 les Strokes et vient d’entrer en playlist ce morceau-là ; écoutez tout le talent d’écriture et de conteur de Julian Casablancas : « The adults are talking »

Titres diffusés :

SebastiAn feat. Syd « DOORMAN (Vegyn remix) »

The Strokes « The adults are talking »

La Femme « Cool Colorado »

Bill Callahan et Bonnie 'Prince' Billy « Miracles (feat. Ty segall) »

Julien Doré « Nous » >> concert sur France inter le vendredi 15 janvier 2021

The Clash « The Magnificent Seven »

Kweku Smoke « No Time (feat. Suspect OTB) »

Altin Gün « Ordunun Dereleri »

Lonny « Avril exil »

Clap Your Hands Say Yeah « Hesitating Nation »

Nicolas Repac « Carambolage »

The Avalanches feat. MGMT & Johnny Marr : « The Divine chord »

Soulwax « Empty Dancefloor »