Attachez vos ceintures : les nouveautés musicales de ce soir nous emmènent de l'Australie jusqu'au Japon. On ira de King Gizzard à João Donato, passant par Sourdure, Aya Nakamura, les japonaises de CHAI, jusqu'à I:Cube. On voyagera aussi au gré d'instruments rares, bon voyage.

King Gizzard & the Lizard Wizard, dans les coulisses du Coachella Valley Music and Arts Festival. © AFP / FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

« East West Link » ou ce qui relie l’Est à l’Ouest : c’était les Australiens de King Gizzard & the Lizard Wizard, formation exceptionnelle que l’on suit de près sur Inter, « East West link » c’est le nouveau titre qui vient d’entrer en playlist, et qui fait d’emblée voyager et penser.

Avant de vous donner le plan de vol, sur ce qu’on va écouter ce soir, quelques détails qui devraient vous guider : dans le morceau qu’on vient d’entendre groupe parle de l’East West link, une autoroute à péage de Melbourne qui relie deux autres axes importants de la ville, et dont les travaux, l'impact et surtout leur coût ont été très discutés, au point de devenir un des enjeux des élections nationales de 2014.

Le chanteur Stu Mackenzie parle ici surtout d’écologie (sujet central dans les chansons de King Gizzard) et il en profite pour s’interroger sur ce qui devrait nous relier réellement. Des chansons pour voyager, nous transporter mais aussi pour voir les choses autrement, pour s’interroger, c’est tout le programme de cette émission.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? C’était l’extrait que vous entendiez en début d’émission, je vous garantis (en tout cas pour cette émission) qu’il y a bien un pilote et que nous allons faire presque le tour du monde en une heure ce soir au gré des nouveautés musicales.

On ira au Brésil avec l'inaltérable João Donato, en Jamaïque avec Horace Andy (bien réédité chez Patate records) au pieds des volcans d’Auvergne avec Sourdure, puis au Sénégal avec un musicien Suédois (Karl Jonas Winqwist et son Wau Wau Collectif), il y aura les japonaises de CHAI, et le nouveau Aya Nakamura, des portoricains mais tout de même, les français sont là : Yan Wagner, Marie Delta, I :Cube mais on commence avec elle : elle a des racines Corses (et disco visiblement) : Clara Luciani. Le morceau est sorti hier « Le reste »

On parlera aussi, puisque l’album de Sourdure (De Mort Viva) est plein d’instruments étranges, d’un livre qui permet de voyager au travers des instruments les plus étonnants et les plus beaux : Échos : 100 trésors du Musée de la musique (Editions de la Philharmonie) l'occasion de découvrir ce beau luth ou guimbri algérien dans une carapace de tortue, un tabla indien du XIXème s. tout en couleurs, un synthétiseur Modular conçu spécifiquement pour Franck Zappa en 1976 (merveille de bois et de lutherie électronique) ou encore ce cornet à bouquin à tête de diable.

Bon voyage.

Extrait de film en début d'émission : "Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (Airplane!) de David Zucker , Jerry Zucker et Jim Abrahams (1980) Version française.

titres diffusés :