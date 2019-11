La chanteuse brésilienne Flavia Coelho chante son métissage sur son 4ème album "DNA" qui vient de paraître. Elle partage les musiques qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie : Nina Hagen, Madonna, Furacão 2000, Luiz Gonzaga... Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : YBN Cordae, Hervé...

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Flavia Coelho.

Programmation musicale

Iggy POP Loves Missing

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Franck Ocean lâche un titre inédit : In My Room

✔ Philippe Katerine, son nouvel album CONFESSIONS est sorti le 8 novembre chez Wagram Music. ►Retrouvez ''Stone avec toi", extrait de l'album. ► En tournée dès fin novembre 2019.

✔ James Ellroy à Radio France pour une soirée exceptionnelle le 18 novembre 2019 : à 20H, le maître du roman noir américain est l'invité de Laure Adler pour L'Heure Bleue sur France Inter. A 21H, concert spécial au studio 104, Requiem for Danny, opéra radiophonique de Jean-Louis Marchand, inspiré librement du roman The Big Nowhere, avec le Big Band éponyme et la participation exceptionnelle de James Ellroy en direct sur France Inter.

✔ Festival Les Boréales : Top départ pour la 28ème édition à Caen et dans toute la Normandie du 14 au 24 novembre : de Barbara Hendricks au black métal norvégien...

✔ JACQUES est A la recherche du VORTEX. Après le générique de Foule Sentimentale, l'émission de Didier Varrod sur France Inter, le voici dans une autre phase. En blouse blanche, il s'investit dans le CNRV, Centre de Recherche du Vortex, avec le plus grand sérieux apparent.

✔ Les souvenirs intimes et les posts se succèdent depuis la nouvelle de la disparition de Marie Laforêt le 3 novembre 2019. En attendant la série en trois volets consacrée à Marie Laforêt dans "Tour de chant" sur France Musique (à partir du 24 novembre), écoutez Marie Laforêt & Jacques Higelin ''_Saint Tropez Blues_'' dans le film éponyme en 1961.

YBN Cordae RNP (feat. Anderson Paak) >> VOIR LE CLIP

Rencontre avec Flavia Coelho

Elle nous a reçus dans le studio de son producteur, près de l'Institut du Monde Arabe à Paris pour nous raconter son enfance, ses parents, ses musiques, ses voyages, ses rencontres, sa liberté. Les K7 "pour faire l'amour" que préparait son père avec, au menu, Charles Aznavour et Serge Gainsbourg... la force des soundsystem et du baile funk avec Furacão 2000, le forró de Luiz Gonzaga... Après un coup de foudre pour Paris, elle y est revenue et a décidé d'y vivre en 2006...

Flavia Coelho et la musique... rencontre !

Extraits du film "Head On" de Fatih Akin (2004) - Musique : Wendy René After Laughter (Comes Tears) (1964)

Nina Hagen African reggae (1982)

Furacão 2000 Technobox (2000)

Luiz Gonzaga Vida do vianjante

Madonna Like a prayer (1989)

►► 🎧 ECOUTER ! Le nouvel album de Flavia Coelho : DNA. Un titre aussi court qu'il en dit long... sur le Label PIAS.

►► VOIR ! En tournée et à l'Olympia le 15 octobre 2020 !

🎧 Nouveautés

Bertrand Belin Lentement (Feat. Barbara Carlotti)

Hervé La peur des mots

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine est un objet rose et noir : Catherine Ringer et les Rita Mitsouko (Préface Alfredo Arias) aux éditions Hoëbeke. Signé Stan Cuesta, le journaliste musical, chanteur et musicien, retrace la carrière de la chanteuse, avec Fred Chichin au sein des Rita Mitsouko, puis en solo. Il vous parle de ce tout premier livre consacré à cette diva des temps modernes et d'une photo qui résume bien le duo.

► LIVE Catherine Ringer Les Amants : concert du 30 octobre 2019 sur France Inter

AYO Beautiful

Bonus : YIN YIN _Dis kô dis kô _Album : The Rabbit That Hunts Tigers - label Bongo Joe (2019)

Bon dimanche !