Ses portraits en noir et blanc ont fait le tour du monde et de notre inconscient collectif. Richard Dumas parle aussi bien photo que musique, allant des Yardbirds à Fontaines D.C., ses souvenirs de Leonard Cohen ou Kevin Ayers... Retrouvez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Lizzo, Celeste, Brigitte Fontaine...

Richard Dumas © Amaury Voslion

. Au menu : nouveautés et sons familiers, un petit journal de la semaine, un livre musical ou un libraire à découvrir, et la rencontre avec l'invité de la semaine : le photographe Richard Dumas.

Programmation musicale

IZIA Dragon de métal ► En concert Triple affiche mardi 14 janvier prochain au studio 104 avec Flavien Berger et Malik Djoudi, en direct sur Inter à 20H.

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Coffret Ennio Morricone. Colonne Sonore ou Original Soundtracks, il faut parler 3 langues au moins pour évoquer les musiques de films du Maestro et l'imposant coffret 18 CDs "Musiques de films 1964-2015" que lui consacre la collection Ecoutez le Cinéma ! (Universal)

✔ RIP John Baldessarri. Si vous ne voyez pas qui il est, regardez A Brief History of John Baldessari, ce petit film de 5 mn hilarant, réalisé par l'artiste avec la participation de son ami Tom Waits. "Parrain de l'art conceptuel, maître de l'appropriation, surréaliste à l'ère digitale", John Baldessari est mort le 2 janvier 2020.

✔ Miam Miam dans le streaming : c'est la folie sur les plateformes d'écoute en ligne depuis les fêtes. Justin Bieber mitonne trap façon DRAKE "Yummy" (ça veut dire "Miam ou délicieux") pendant que JUL et Heuss l'enfoiré reprennent les ingrédients d'Enrico Macias ("Donnez do-do-do-onnez"). Côté US, les Black Eyes Peas et J. Balvin "revisitent" le classique de Corona. Miam !

✔ System K. comme Kinshasa, ville de performance et de musique, le nouveau film de Renaud Barret en salles le 15 janvier. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique de la République Démocratique du Congo, une scène contemporaine bouillonnante créé à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. System K témoigne de ce mouvement porté par une génération dont l'art se reflète comme le miroir d'un peuple en souffrance.

✔ Brigitte Fontaine revient : ''Terre neuve'', son prochain album sortira le 24 janvier (Verycords) et c'est un événement ►Concert à l'Olympia le 29 mars 2020 et en tournée.

✔ En attendant les Révélations des Victoires de la musique (demain, lundi 13 janvier 2020 au Casino de Paris avec une diffusion vendredi 17 janvier dans l'émission Côté Club de 21h à minuit sur France Inter), on se prépare pour les Grammy Awards... le 27 janvier prochain.

LIZZO Boys

Rencontre avec Richard Dumas

D'abord musicien à Rennes (il a enregistré la première maquette d'Etienne Daho) Richard Dumas est devenu un photographe majeur, connu surtout pour ses portraits en noir et blanc : Miles Davis, Lou Reed, Joe Stummer, Kate Moss, Robert de Niro, Daniel Darc, Chet Baker, Bashung... Il nous a reçu dans sa maison près de Rennes au milieu de ses photos et de sa collection de disques.

"_Dumas photographie un peu comme il parle_, en marmonnant. En marmonnant des choses compréhensibles de lui seul, souvent référentielles, mais si obliques que même l'intéressé s'y perd. Il travaille sur le même mode, exaspérant, un peu mystérieux, apparemment papillonnant et finalement très tenace, très concentré." Philippe Garnier dans la préface du livre 24 images de Richard Dumas, éditions Lieux Dits.

► Richard Dumas est représenté par l'agence VU, Paris. Récemment il a réalisé les photos des pochettes des derniers albums des Tindersticks "No Treasure but Hope" (City Slang/PIAS) et de Yann Tiersen "Portrait" (Mute Records).

► L'interview musicale de Richard Dumas

The Yardbirds Stroll On , extrait du film "Blow Up" (1966) de Michelangelo Antonioni. Scène des Yardbirds au club Ricky Tick.

Fontaines D.C. Big (2019)

Leonard Cohen Famous Blue Raincoat (live)

Celeste Strange (Playlist)

Kevin Ayers Puis-je (1970)

Ida Cox Coffin Blues (1926)

The Rolling Stones Stray Cat Blues (1968)

🎧 Nouveautés

Brigitte Fontaine J'irai pas

Malik Djoudi Autrement

♪♫ Titre Coup ♥ Gil Scott Heron & Mayaka McCraven "Where Did The Night Go". L'album "We’re New Again", ré-imagination du dernier album du chanteur et poète par le batteur de jazz, sortira le 7 février chez XL Recordings.

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine est recommandé par Richard DUMAS: Hellfire de Nick Tosches (éditions Allia). L'écrivain romancier et rock critic d'exception (décédé en octobre 2019) avait signé cette biographie en 1982 : "le plus beau livre jamais écrit sur un interprète du rock'n'roll" selon Greil Marcus. L'idéal étant de lire Nick Tosches en écoutant Jerry Lee Lewis "Live at Star Club", capté en 1964 à Hambourg.

POLIÇA Driving ► le prochain album When We stay alive sortira le 31 janvier

Bon Dimanche !