Le son de la foudre et autant de signes possibles ce soir dans les nouveautés de la playlist : avec la poésie nerveuse de Dry Cleaning, les désirs répétés de ENNY ou un inédit de Prince qui nous parle de vie et de mort. A découvrir aussi : Genesis Owusu, Les Sauvageons et Calibro 35

Coups de foudre © Getty / Grant Faint

Vous aurez remarqué que le premier morceau de ce soir, « Scratchcard Lanyard » de Dry Cleaning n'a absolument aucun refrain. Le texte avance comme un train dans la nuit, d’une traite… ah si tout de même cette phrase revient deux fois : « Do everything and feel nothing » =Tout faire et rien ressentir…

Impératif ou constat ? Je ne sais pas comment le traduire, on dirait plutôt constat dans le phrasé blasé, la poésie parlée de Florence Shaw, chanteuse de ce jeune groupe londonien (dont je vous avais déjà parlé) Dry Cleaning. Leur premier album est sorti il y a peu et voilà ce morceau qui déboule dans la playlist d'inter. C'est précis, tranchant, comme un bon mot : Dry Cleaning traduisez : nettoyage à sec.

Si les sons que l’on perçoit peuvent être des signes de l’au-delà (comme on entendait dans l’extrait de film en début d’émission : Fantômas contre Scotland Yard (1967) alors pourquoi ne pas croire aussi aux chansons ? Et se fier à celles qui nous arrivent dans la playlist de France inter, et parmi les curiosités que je vous ai sélectionnées.

Il sera question de fouet qui claque avec un jeune australien fantastique Genesis Owusu, on parlera de vie et de mort avec un inédit de Prince, d’envies folles avec la rappeuse anglaise ENNY, et puis je vous raconterai une histoire de "king" Louis Prima. Allez je n’en dis pas plus laissez-vous porter, guider par les petits signes et par leurs sons.

Ah si tout de même je peux vous annoncer un prochain concert sur inter et lequel, à l’Olympia ce sera le 21 juin, avec entre autres, London Grammar et La Femme. Alors il se trouve que, en amont de la grande soirée de la fête de la musique, on a réalisé plusieurs émissions, des podcasts de radio de nuit avec chacun des groupes qui seront à l’affiche de la fête de la musique et qu’on leur a demandé de faire leur émission de nuit, ca s’appelle La Radio De… Avec leurs morceaux préférés, et ils nous racontent pourquoi, leurs histoires avec ces chansons : Clara Luciani a dit oui, c’était jeudi soir à 23h, la semaine prochaine ce sera Feu ! Chatterton (qui ont choisi des morceaux étonnants vous verrez) et puis Pomme, Eddy de Preto et enfin La Femme, (enfin un partie de la Femme Sacha Got et Marlon Magné, qui, à ce que j’ai entendu ont aussi quelques surprises à vous faire découvrir notamment un groupe de bar, de twist, sauvage, qu’on entendra juste après.

Mais la voilà, c’est elle, c’eux, c’est nous tous : La Femme

