« Tout est question de résurrection et de baise dans ce morceau » selon les écossais d'Arab Strap. Beaucoup de chaleur et de renaissances dans les nouveautés musicales de cette semaine : Robert Smith invité chez Gorillaz, le nouveau La FEMME, Janelle Monàe, un Ravel africain, Dani ou Marie Davidson... respirez !

«The Turning of Our Bones » Les Ecossais d’Arab Strap sont de retour (voilà leur premier morceau depuis 15 ans) et Malcolm Middleton Aidan Moffat n’ont rien perdu de leur humour mordant. D’après le chanteur « Tout est question de résurrection et de baise dans ce morceau ». Un album d’Arab Strap devrait paraître pour l’année 2021. Résurrections et reproduction seront le fil rouge de ce soir, même si vous n’entendrez presque QUE des nouveautés, mais lesquelles : on va suivre par exemple avec deux sorties de cette semaine, entrées directement dans la playlist d’Inter : Le nouveau titre de LA FEMME et avant ca, côté reproduction ou « shagging » la rencontre pas fortuite du tout entre The Cure et Gorillaz. Le super groupe de Damon Albarn dévoilait il y a quelques jours « Strange Timez », nouvel épisode du Song Machine de Gorillaz avec toujours les images les personnages imaginés par Jamie Hewlett. L’invité de marque ici c’est Robert Smith, le chanteur qui annonce par ailleurs un disque solo et un album de The Cure à venir : retour.

Titres diffusés :

Arab Strap «The Turning of Our Bones »

Gorillaz feat. Robert Smith : « Song Machine : Strange timez »

La Femme : « Paradigme »

Janelle Monàe « Turntables »

Fantastic Negrito : « Chocolate Samurai »

Dani : « Dingue » >> Spectacle "Horizons Dorés" jeudi 10 décembre 2020 au Bataclan Paris, tournée prévu pour 2021

Meryem Aboulouafa « Welcome Back to me »

Philippe Cohen Solal « Afro Bolero (feat. Angelique Kidjo & Mo Laudi) »

Tricky « Running Off (feat.Oh Land) »

Marie Davidson & L’Oeil Nu « Renegade Breakdown » >> voir un portrait de la musicienne sur Resident Advisor

IDLES « Grounds »

La JUNGLE « Hey ha hey ha (MADMADMAD remix) » commander l'album de remixes via Bandcamp

I:Cube « Disco Cubizm (Daft Punk Remix) » (1996) >> actualité : "Cubo live sessions VOLUME ONE " (Versatile)