Et oui le studio c’est là que se produit la magie, la preuve avec un beau livre : "Studios de légende, secrets et histoires de nos Abbey Road Français", avec les Rita Mitsouko ou encore Pelé remixé par Fatboy Slim. Au menu des nouveautés : King Gizzard & the Lizard Wizard, ENNY, Mansfield. Tya ou le sublime Cabane.

« Music Makes Me High » la house festive de The Avalanches pour commencer, une euphorie qui tranche avec l’air du temps au crépuscule de cette année 2020. Leur album « We Will Always Love You » est sorti vendredi et comme depuis le brillant Since I Left You (paru en 2000) les australiens fabriquent là encore une musique composite, faites de dizaines samples, de couches superposées, comme un super studio où se seraient mélangées les bandes de différentes époques, et de différents groupes.

Le studio d’enregistrement, l’antre, le cœur de la fabrique, il en sera question ce soir avec un beau livre « Studios de légende - Secrets et histoires de nos Abbey Road français » de Manuel Jacquinet (Ed. Malpaso). Chercher à comprendre ce qui se passe dans un studio d’enregistrement est souvent révélateur : la fermeture et la destruction des grands studios Davout à Paris signait pour beaucoup la fin d’une époque, des grands orchestres de Michel Legrand jusqu’à Prince, on assisterait à l’avènement du home studio… Mais alors que tout le monde serait tenté de croire qu’on fait essentiellement de la musique chez soi avec un ordinateur en 2020, certains se sont rappelés il n’y a pas si longtemps que même les très jeunes rappeurs vont encore en studio pour enregistrer, par exemple dans les studios Black Gold Corp, dirigés par le producteur Michel Zecler qui a vu des policiers entrer en force (ils n’étaient pas là pour la musique). Le studio, un outil pour comprendre peut-être l’évolution de la musique et de notre façon de vivre, de s’entendre ou pas.

Je ne vais pas vous raconter que des histoires de studios et de console, il y aura surtout plein de nouveautés ce soir : une jeune rappeuse anglaise ENNY (protégée de Jorja Smith) le nouveau Mansfield. TYA notamment (en attendant l’album prévu pour février 2021) mais on part déjà avec un groupe australien encore, ils sont de Melbourne King Gizzard and the Lizard Wizard, groupe dément et surproductif. En 2017 ils avaient sorti 5 albums, cette année 3, plus des live, ils n’arrêtent pas et pour cause il sont leur propre studio, ils jouent toute la journée non-stop et écrivent des paroles cryptées : « Straws in the Wind » des pailles dans le vent...

Extrait de film en amorce d'émission : Wayne's World de Penelope Spheeris (1992)

titres diffusés :

The Avalanches « Music Makes Me High »

King Gizzard & The Lizard Wizard « Straws In The Wind »

Chevalrex « Monarchie »

ENNY & Amia Brave « Peng Black Girls »

Les Rita Mitsouko « Les histoires d’a » (The No Comprendo, 1986)

>>concert exceptionnel sur France Inter avec Catherine Ringer, Benjamin Biolay, Alain Souchon le 17 dec. 2020

Chilly Gonzales « Snow Is Falling On Manhattan » (feat. Jarvis Cocker & Leslie Feist)

Bikini Machine « Où vont les cons ? » La cagette culturelle (informations et détails ici bas)

Mansfield. TYA « Auf Wiedersehen »

Cabane & Laura Etchegoyhen « Easily We’ll See » (Laura Etchegoyhen Remake) écouter/voir l'album de Cabane

Yelle « J’veux un chien »

Pelé & Rodrigo y Gabriela [Fatboy Slim Remix] « Acredita No Véio (Listen To The Old Man) »

La Cagette Culturelle (région Bordelaise)

Inspirée des paniers de fruits et légumes bio en circuit-court, La Cagette Culturelle #3 Fin d'année 2020 réunit sept producteurs indépendants locaux : des vignerons, brasseur, éditeurs de livres (les éditions Cornélius notamment), et labels de musique bordelais (Talitres, Vicious Circle, Platinum). Vous aurez de bonnes choses à lire à manger dans la cagette mais aussi et à écouter : en CD ou en vinyle selon la formule le panier que vous choisirez : CALC (groupe bordelais) Shannon Wright au piano, les russes de Motorama, ou bien le fameux Full Album de Bikini Machine...

du mercredi 9 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021:

>> Bordeaux : Bureaux de Platinum Records et Talitres, 12 place de la Victoire 33000 BORDEAUX, du lundi au vendredi de 11 heures à 18 heures.

>> Villenave d’Ornon. Bureau d’Agullo Editions, 4 rue Jules Michelet 33140 Villenave d’Ornon. Appelez-nous pour réserver un horaire de passage au 06 71 91 61 56.

>> Camblanes et Cadaujac : Château Brethous 28 Chemin du Jonc 33360 Camblanes-et-Meynac

>> Cadaujac : Brasserie Terko 75 Allée Castaing 33140 Cadaujac.

>> Campugnan (proche Blaye) : Château la Botte, 21 La Botte 33390 Campugnan.