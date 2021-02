Nouvelle année selon le calendrier chinois et détermination nouvelle à travers les dernières sorties musicales : Tamar Aphek, Django Django, le groupe Mostla, Menahan Street Band Nicolas Cruz ou la compilation Dynam'hit

Bonne année à tous : puisqu'on fêtait hier le Nouvel An chinois, nous voilà sous le signe du buffle de métal, à la découverte des nouveautés musicales de ce mois de février 2021.

On commencera avec les irlandais de Fontaines D.C. remixés par les Belges de Soulwax : on quand même tous des européens, comme dirait Arno. Entrée suivie d'une autre nouveauté française ; ca vient de La Souterraine, le groupe Mostla. « Belle dans le simple appareil D'une fille arrachée au sommeil ». Sabine Happart et le groupe Mostla reprennent dans la dernière compilation de La Souterraine (Allopop 2) « Eternelle » une chanson de Brigitte Fontaine (dans l’album Brigitte Fontaine est… folle ! sorti en 1968). Il y a sans doute quelque chose chez elle ou comme chez Lous & The Yakuzaquelque chose du buffle de métal : du labeur, de la discipline et surtout une détermination que je nous souhaite à tous.

Vous verrez que ce soir les nouveautés sont obstinées, acharnées, les pieds ancrés dans un sol lourd celui de ce début 2021 : que soit du côté de l’israélienne Tamar Aphek qui voit l’amour comme un hiver Russe à traverser, du côté du « Monde meilleur » d’Hervé ou de la « Tempête » de Mansfield. TYA. Je vous raconterai l’histoire obscurcie par les nuages du Château d’Hérouville, studio légendaire à tout point de vue et qui fait l’objet d’un très belle bande dessinée qui sort la semaine prochaine : B.D. « Les amants d’Hérouville : une histoire vraie » (Delcourt)

Plein de choses à venir pour nourrir ce nouveau bluffe de métal… par exemple (il est sortir hier) : le nouvel album des anglais de Django Django qui brille, qui irradie dans le noir comme son titre « Glowing in the dark » et ce morceau qui vient d’entrer dans la playlist d’inter nous parle de réveil « Waking Up » avec à leur côtés Charlotte Gainsbourg...

Titres diffusés :

Fontaines D.C. « A Hero’s Death (Soulwax Remix) »

Groupe Mostla « Eternelle (version Lieu Unique) »

Django Django Feat. Charlotte Gainsbourg « Waking up »

Menahan Street Band « Midnight Morning »

Lous & the Yakuza « Amigo » version live NPR : Tiny Desk Session

Cinnaman « Vérité (feat. Oko Ebombo) »

Frànçois & The Atlas Mountains « Tourne autour »

Tamar Aphek « Russian Winter »

Pink Floyd « Obscured By Clouds » Extraits courts de : Elton John « Rocket Man » ; Michel Magne « Tamoure » ; « Concertino triple 3ème mouvement, Amour »

Foushée « Deep End »

Mansfield. TYA « Tempête »

Hervé « Monde meilleur »

Michel Moers « La Route »

Another Magic « Coco da Purpurina feat. Ana Bispo) »

Nicolas Cruz « Barretto (Tienes Algo) »

extrait en début d'émission : série TV. américaine Kung-Fu