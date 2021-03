Quoi sous le capot des nouveautés musicales ? Le power trio nantais Mad Foxes évoque les muscle-car comme Mustang, Billie Eilish conduit une Dodge tandis que Laura Cahen ou Les Hommes Boites évoquent les prototypes de chansons aigres-douces. Le moteur ronfle avec la sensation espagnole C.Tangana ou Silk Sonic... Go !

Croyez-le ou non, ils ne sont que trois. C’est simple et d’une énergie redoutable : Mad Foxes. Petit aperçu du prochain album de ce groupe (qu'on pourrait traduire par : les renards fous) l’album s’appelle « Ashamed » il sortira le 30 avril prochain chez El Muchacho Records. Label, qui comme le groupe, est nantais. En musique on dit « power trio » pour (Guitare/Basse/Batterie), en voiture aux Etats-Unis on dirait une "poney car", c’est à dire un coupé avec beaucoup de chevaux ; le genre de voiture qui donnera plus tard les muscle car, dans la ligne lancée par les Ford Mustang.

Pourquoi je file la métaphore automobile ? D’abord parce que la voiture, c’est là souvent qu’on écoute de la musique : au volant, et que les deux industries, automobile et musicale ont beaucoup à voir dans leur développement et surtout dans l’idéal de liberté qu’elles ont chacune apporté. Musique et voiture, pour aller où l’on veut.

Et puis ne serait-ce que cet exemple : dans l’extrait que vous entendiez au début avec Stallone dans Haute Sécurité qui retapait un moteur d’une Mustang, vous avez remarqué que son copain appelle sa voiture Maybellene ? C’est aussi le titre d’un des premiers rocks de Chuck Berry : hasard ? Je ne crois pas.

Côté LECTURE je vous parlerai du dernier numéro de la revue papier Audimat (couplé à la revue en ligne Musique Journal) et ce cet article de Joshua Clover « Détruire la Pop dans sa joie » qui se demande comment "We Found Love" titre un rien tunning de Rihanna et Calvin Harris est devenu en 2011 la bande-son d'une insurrection anticapitaliste.

Programme ce soir donc toutes options : des constructeurs de tous les pays (il n'y a pas que des anglo-saxons qui répondent aux français ou inversement comme Laura Cahen et Billie Eilish) : il y aura les Russes Dima Pantyushin & Sasha Lipsky, le brillant et poétique Howie Lee de Beijing, la sensation espagnole C.Tangana... Le dernier morceau (venu de Belgique : Les Hommes Boîtes) pose la question des produits de série, des copies plus ou moins réussies.

Et tiens voilà Mustang et leur nouvel album qui vient de paraître hier...

Extrait de film en début d'émission « Haute sécurité » de John Flynn (1989) VF

Titres diffusés :

Mad Foxes « Crystal Glass »

Mustang « Pôle emploi / Gueule de bois »

Silk Sonic (Anderson. Paak & Bruno Mars) : « Leave the door open »

C. Tangana « Comerte Entera (feat. Toquinho) »

Billie Eilish « ilomilo (Live from the film : Billie Eillish : The World’s a Little Blurry) »

Laura Cahen : « La Jetée »

Liam Bailey « Ugly Truth (Remix) [feat. Lee Scratch Perry] »

Jorja Smith : « Addicted »

Helado Negro « Sound and Vision »

Dom La Nena : « Milonga »

Delgrès « Assez Assez » Concert sur inter le 16 mars avec Delgrès, Lou Doillon, Gaëtan Roussel

Howie Lee « 鸟岛 (Birdy Island) »

Dima Pantyushin & Sasha Lipsky « Chess »

Les Hommes-Boites « Jean Reno »