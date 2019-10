Le fondateur de Kat Onoma nous reçoit chez lui pour "C'est dans la vallée" à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, lieu cher à Jacques Higelin. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Vampire Weekend, Jorja Smith ou encore Prince Fatty.

Rodolphe Burger dans son studio à la ferme de Sainte-Marie-aux-Mines © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec l'artiste musicien Rodolphe Burger.

Programmation musicale

NEMIR (feat Alpha Wann) Sur ma vie

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ En bref : Le nouvel album de Nick Cave "Ghosteen", sorti la semaine dernière / La disparition du grand batteur Ginger Baker le 6 octobre ➤ voir le documentaire électrique jusqu'à ce soir sur Arte.tv / Le clip In Good Faith qui annonce la sortie prochaine de l'album de Bonny "Prince" Billy

✔ Mains d'Oeuvres : expulsion surprise du lieu de production artistique à Saint-Ouen

✔ L'Expo Vampires à la Cinémathèque française ➤ 19 janvier 2020

✔ En studio avec Gainsbourg, c'est la promesse du Coffret Gainsbourg qui vient de sortir : 3 CD et la parution du Gainsbook... à suivre !

✔ Le spectacle Acousmatic 360° de Molécule le 18 octobre à la Cigale dans le cadre du MaMa Festival

Rachid Taha Je suis Africain

► Accompagnés des musiciens les plus fidèles de Rachid Taha, Rodolphe Burger poursuit l'aventure du Couscous Clan et promet un concert exceptionnel en hommage à Rachid Taha le 18 octobre à la MC 93 de Bobigny

Rencontre avec Rodolphe Burger

Le guitariste de Kat Onoma, fondateur du label Dernière Bande (vous l’avez peut-être entendu aux côtés de Françoise Hardy, Alain Bashung ou Arnaud Rebotini) nous a reçu chez lui le 5 octobre dans le Haut-Rhin. A Sainte-Marie-aux-Mines précisément où il organise le plus grand des petits festivals "C’est dans la Vallée". Cette édition rendait hommage à Jacques Higelin, venu à plusieurs reprises dans sa ferme studio pour y retrouver l’inspiration et enregistrer ses albums Amor Doloroso (2006), Coup de Foudre (2010). Ce qu'on peut trouver ici est unique, secret aussi, Rodolphe Burger parle du "Heimlichkeit".

Pour célébrer ses chansons et la mémoire de Jacques Higelin, Rodolphe Burger avait réuni sur scène : Izïa, Areski, Mahut, Sandrine Bonnaire, Erick Truffaz, Arnaud Dieterlen, RED, Fred Poulet, Sarah Murcia...

Cette année les concerts avaient lieu dans le beau théâtre, d’autres dans un café (chez Mehdi) ou encore dans une chapelle où Higelin avait même chanté la première fois (faisant forte impression sur le pasteur). On est allé retrouver Rodolphe Burger dans sa ferme-studio, il sortait de répétition, attablé au petit déjeuner…

Concert hommage à Jacques Higelin au Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines. Festival "C'est dans la Vallée" © Radio France / Matthieu Conquet

Jacques Higelin Crocodaïl (2006)

Panic Requiem for Heidegger - Album Panic-13 (1978)

Franz Schubert Trio pour piano Notturno D.897 par le trio Suk (1965)

Sophie Hunger Walzer für Niemand (2009)

Can Mushroom - Album Tago Mago (1971)

Kraftwerk Radioactivity (1976)

► Un très beau livre consacré à Jacques Higelin, signé Nicolas Comment, aux éditions Hoëbeke

🎧 Nouveautés

The Teskey Brothers So caught up

Vampire Weekend Sympathy

Prince Fatty Get ready (feat. Big Youth & George Dekker) - Album In the Viper's shadow

Jorja Smith Be honest (feat. Burna Boy)

Danny Brown Theme song - Album Uknowhatimsaying (Warp 2019)

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine recommandé par Jacques, le libraire de Parallèles, 47 rue Saint-Honoré à Paris : "Amougies", le Festival d'octobre 1969, de Jean-Noël Coghe aux éditions Les Presses du Midi. Une rencontre avec l'auteur est prévue le 24 octobre à la librairie.

