émission en Reconstruction ce soir...

titres diffusés :

Tayla Parx « Dance Alone »

Bertrand Burgalat « De Gaulle Bâtisseur »

Billie Eilish « Therefore I Am »

Pierre Kwenders et Clément Bazin « Compliqué »

Herman Dune « Say You Love Me too »

Dani « Dingue »

Morrissey & David Bowie « Cosmic Dancer » (live)

Dom La Nena : « Todo tiene su fin »

La Trinidad « Todos los Rumores Eran Ciertos »

Pumpkin & Vin’s Da Cuero « Redrum »

Bakar : « 1st time »

Gaye Su Akyol « Isyan Manifestosu »

Kokoroko « Baba Ayoola »

Dominique A : « Les éveillés »

Un classique d'hier (à peine) qui résonne avec l'actualité :

Hanayo « Joe Le Taxi »