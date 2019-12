La comédienne à l'affiche du film "Gloria Mundi" nous a reçu chez elle pour parler de sa passion pour la musique (Paul Simon, Brahms, les chœurs de l'Armée rouge, The Blues Brothers) et de son engagement. Découvrez les nouveautés de la Playlist Inter : Omar Souleyman, IAM, Malik Djoudi... un livre et une réédition !

Bienvenue dans le rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "un petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Ariane Ascaride.

Programmation musicale

Malik Djoudi Dis-moi qu't'y penses

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Le nouvel album LIVE d'Etienne de Crécy : "Space Echo" (Pixadelic) vient de paraître, une performance captée au Paléo Festival 2019.

✔ Diagrams : Intelligence Artificielle et Musique. "Is This Real", le nouveau titre de Sam Genders (fondateur de Tunng) qui travaille avec deux systèmes d’Intelligence Artificielle. Ecoutez le son de l'I.A.

✔ Depardieu par Mocky : 3 courts métrages inédits en DVD avec l'adaptation de deux nouvelles de Tchekhov par Jean-Pierre Mocky. "Agafia" signe les retrouvailles de Gérard Depardieu et Pierre Richard. La musique est toujours signée Vladimir Cosma (ESC Editions).

✔ Aerosmith Live, concert annoncé le 30 juin 2020 à l'AccorHotels Arena, en tournée européenne pour leur 50° anniversaire.

✔ Wu Tang Vegan : RZA le célèbre membre du collectif new-yorkais s'est associé à l’association PETA (Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux) pour lancer un manteau éthique et écologique. Plus d'informations ici

IAM Self Made Men (feat. Psy4 de la Rime)

Rencontre avec Ariane Ascaride

La comédienne fétiche de Robert Guédiguian, récompensée du César de la meilleure actrice en 1998 pour "Marius et Jeannette" a surpris tout le monde à la dernière Mostra de Venise. Avant de recevoir la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine 2019 pour le rôle de Sylvie – une femme de ménage qui ne veut pas faire la grève - dans ''Gloria Mundi'' (sorti en salle le 27 novembre), Ariane Ascaride a chanté l’hymne du parti communiste Italien, en réaction à la politique de Matteo Salvini. On est allé rencontrer Ariane Ascaride dans sa maison, on a parlé de musique, mais aussi de danse et de jardin…

► L'interview musicale de Ariane Ascaride

The Blues Brothers Everybody needs somebody to love (Film Les Blues Brothers de John Landis, 1980)

Gilbert Bécaud Et Maintenant (première orchestration, 1962)

Brahms Symphonie N°1 en ut mineur op. 68 (1876) la version de concert dirigée par Yehudi Menuhin n'existe pas au disque. Nous avons diffusé la version dirigée par Daniel Barenboim avec l'Orch. Symphonique de Chicago, 1994.

Les Choeurs de l'armée rouge _En route (_album Les Choeurs de l'armée rouge à Paris, 1961)

Paul Simon You can Call me Al (Album Graceland, 1986)

Nina Simone _My Baby just cares for me (_album Jazz As Played in an Exclusive Side Street Club, 1958)

►► VOIR ! Gloria Mundi, le film de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan... en salles depuis le 27 novembre 2019

🎧 Nouveautés

Omar Souleyman Shi Tridin

SuperBravo Il n'y a plus foule

Comateens One by one - Réédition Comateens 1980-1985 (Tricatel)

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : ''Kakikouka - Ubik et l'étoile noire'' écrit par Philippe Maujard, aux éditions Goater. "Kakikouka", c'est le cri de guerre de Ubik, le groupe de Philippe Maujard, c'est aussi le titre de son premier disque et une plongée dans l'atmosphère de ces 10 années mythiques qui ont vu la naissance des Transmusicales de Rennes, que l'auteur a vécu de l'intérieur... Jacque Ars, bouquiniste à Rennes, nous en parle. Merci aussi à la Librairie Pecari Amphibie, place Sainte-Anne à Rennes !

