A partir d'un remix de Marie Laforêt, l'actualité musicale sans faux-semblant : de Degiheugi à Jungle en passant par Sabrina Bellaouel, Greentea Peng, le surf rock, Donovan, Piers Faccini & Ben Harper. Histoire aussi ce lui qui faisait semblant de n'être qu'un rigolo : l'Homme studio Henri Salvador

L'auteur, compositeur, interprète, humoriste et musicien Henri Salvador dans son studio d'enregistrement place Vendôme à Paris, le 16 juin 1972. © AFP / Jean Claude Pierdet / Ina

Si vous vous posiez la question : oui c’était bien la voix de Marie Laforêt « Tu Fais Semblant » une chanson de 1963 à qui Degiheugi redonne le sourire sur air de reggae. C’est tiré d’un album tout en couleur qui vient de paraître « Foreglow ».

Tu fais semblant, D'être content, Mais tu as mal, Mal autant que moi »

On ne sait jamais vraiment bien pourquoi les paroles d’une chanson résonnent en nous, sans doute que celles qu’avaient écrites Danyel Gérard et Michel Jourdan et que chante Marie Laforêt touchent à ce que tout monde vit un jour ou l’autre : un joie secrète qui s’est éteinte pour devenir un chagrin, plus secret encore.

Faire semblant ca peut-être une défense, mais aussi une attaque, une manière de passer à autre chose, comme dans le film Un éléphant ça trompe énormément (film d'Yves Robert) où pour remonter le moral à Bouli, ses copains lui organisent un canular où Claude Brasseur fait semblant d’être aveugle et casse tout dans un restaurant.

Vous allez l’entendre, parmi les nouveautés musicales de ce soir, il sera beaucoup question de celles et ceux qui font semblant pour nous faire entendre autre chose. Faire semblant d’être un rigolo comme Henri Salvador qu’on découvre intime et poignant dans une compilation de raretés (édité chez Born Bad Records).

Faire semblant d’être un poète russe pour nous parler d’aujourd’hui comme le fait Raphaël de façon assez inattendue, faire semblant d’aller encore en club alors que c’est impossible mais on y croit en écoutant Jungle ou le dernier Sabrina Bellaouel. « It’s Dark but just a game » nous dit Lana Del Rey.

Enfin il y a celles et ceux qui n’ont pas connu les années 90 ou 60 (années du Surf Rock) et qui font semblant de les découvrir… Et c’est tant mieux, on les revit, fraichement avec eux : écoutez la jeune londonienne Greentea Peng : « Nah It Aint' The Same » non c’est plus la même chose je vous dis.

VOIR LE CLIP de Donovan par David Lynch : "I Am The Shaman" :

