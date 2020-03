La réalisatrice du film "Radioactive" évoque ses disques de chevet, de Kourosh Yaghmaei à Iggy Pop en passant par Thelma Houston... Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Baxter Dury, Jean-Louis Aubert...

Marjane Satrapi dans son atelier © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans le rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec Marjane Satrapi.

Programmation musicale

Baxter Dury I’m Not Your Dog

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Tina Turner. Le documentaire "Tina Turner, la rage de vivre" est en ligne ▷ 4 avril sur Arte : toute son histoire, depuis son enfance dans le Tennessee de la ségrégation, jusqu'à l'Europe qui sera son refuge et sa seconde vie de star.

✔ F Com fête ses 25 ans ! Le label phare de la "French Touch" fondé par Laurent Garnier et Eric Morand republiera cette année 25 albums importants dans l'histoire du label, ainsi que des inédits.

✔ Tyson - Eminem. Le morceau Godzilla, tiré de son dernier album, lui donnait déjà la vitesse record pour son débit. Le clip Godzilla, sorti cette semaine, frappe à nouveau avec une droite servie par Mike Tyson, invité surprise, avec Dr Dre. Au fait, le record d'Eminem : 229 mots en 30 secondes !

✔ No Tongues, Les Voies de l'Oyapock : l'aventure sonore et documentaire du groupe No Tongues ("pas de langue"), 5 musiciens français férus de voyage, de collectage et d'improvisation. Embarquez pour un voyage en pirogue à la frontière du Brésil et de la Guyane...

Jean-Louis Aubert Du Bonheur

Rencontre avec Marjane Satrapi

La dessinatrice et réalisatrice Marjane Satrapi présente son cinquième long métrage. Après Persepolis et Poulet aux Prunes, elle capte le destin de Marie et Pierre Curie dans Radioactive, en salles depuis le 11 mars.

Dans la bande originale ce biopic, on entend des synthétiseurs, un thérémine ou des ondes. La réalisatrice a demandé à Evgueni et Sacha Galperine de faire entendre la modernité déjà à l’œuvre autour de Marie Curie :

"Dès qu’on fait un biopic, on doit mettre des violons, mais ça donne un côté poussiéreux. Pour moi Marie et Pierre Curie forment un couple très moderne. C’est un moment de modernité dans l’Histoire de l’humanité. Et on parle de la radioactivité, de l’atome, de l’électron. Donc je voulais de la musique électronique."

Marjane Satrapi nous a reçu dans son atelier pour parler des musiques qui l’accompagnent depuis des années, elle aborde son rapport à la musique, et aux disques auxquels elle tient.

"J’aime beaucoup danser. Toute seule chez moi je danse toujours, ça me rend très joyeuse. C’est l’effet que peut avoir la musique"

►► VOIR ! "Radioactive" (Marie & Pierre Curie), le film de Marjane Satrapi avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Joy... en salles depuis le 11 mars 2020.

► L'interview musicale de Marjane Satrapi

Survivor Eye of the Tiger (BO Film Rocky III, 1982)

Kourosh Yaghmaei Gole Yakh (Pre-Revolution Psychedelic Rock from Iran : 1973–1979)

Iggy Pop & The Stooges I’m sick of you (1976)

Playlist Inter : LIZZO Boy

Tom Waits Lucinda / Ain’t Going Down (Live at Birmingham, 2008)

The Outcasts Self conscious over you (1979)

Thelma Houston Don’t leave me this way (1975)

Serge Gainsbourg Requiem pour un con (1968)

🎧 Nouveautés

David Walters Kryé Mwen

Lomepal Regarde-moi

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : "Bleu Melody", le livre de photos signé Tony Frank, est paru aux éditions RVB Books. C'est un recueil de l'intégralité des documents photographiques produits en 1971 pour la couverture et l'intérieur du plus mythique des albums de Serge Gainsbourg, les coulisses d'une photo qui a fait le tour du monde...

♪♫ Titre Coup ♥ Ekiti Sound A Song for Lara (Stan-ley & BeatSoul Remix)