Du Velvet Underground à Bashung en passant par Cat Power, l'écrivain partage un peu de ses passions musicales. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : FKA Twigs, PIXIES, Oxmo Puccino et Orelsan... ou encore Tropical Fuck Storm, notre coup de coeur.

Yannick Haenel © Getty / Leonardo Cendamo

Bienvenue dans ce rendez-vous musical du dimanche "Et je remets le son". Au menu : nouveautés et sons familiers, un journal concentré des sorties de la semaine, un livre à voir ABSOLUMENT et la rencontre avec l'écrivain Yannick Haenel. Cinéphile passionné de peinture d'Italie et de musique (on ne saurait trop vous recommander La solitude Caravage, éditions Fayard, février 2019), il nous reçoit chez lui, sur les hauteurs de Montreuil, pour évoquer quelques-uns des disques qui l'accompagnent, le font pleurer ou danser.

Programmation musicale

Ezra FURMAN I wanna be your girlfriend

►►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE : "Santeboutique", le nouvel album d'ARNO (Partenariat Inter) ► Ecoutez ARNO, Keren Ann & Aloïse Sauvage, Concert triple affiche de France Inter du 12 septembre / Disparition de Daniel Johnston (1961-2019) / A retrouver au Festival Arabesques à Montpellier : Aziz Shamaoui & University of Gnawa / Inattendu : MARA et son titre Foufoune / Le nouvel album des PIXIES "Beneath the Eyrie" (Partenariat Inter)

►► Retrouvez le podcast inédit en version française ''PIXIES, un podcast''

PIXIES Catfish Kate

The VELVET UNDERGROUND Stephanie Says

Alain BASHUNG La mariée des roseaux

Baxter DURY Police

PROGRAMME, le groupe d'Arnaud Michniak Demain / DIABOLOGUM La Maman et la putain

Cat POWER The Greatest

Oxmo PUCCINO (feat. Orelsan) Ma Life

FKA TWIGS (feat. Future) Holy terrain

TROPICAL FUCK STORM Braindrops

BATLIK Avalanches

Rubin STEINER Girls

►► LE LIVRE : 34 Guitares de légende en taille réelle_, é_ditions Camino Verde, mai 2019

Bon dimanche !