Auteur de Bande Dessinée, ZEP, le père de Titeuf, est aussi un grand fan de musique et de concerts qui habitent ses BD, de Led Zeppelin à Yves Montand ou Bob Dylan... Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Bill Fay, Agnès Obel, Rachid Taha, -M-

ZEP © Radio France / Matthieu Conquet

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical, et la rencontre avec ZEP.

Programmation musicale

Bill Fay Filled with wonder once again

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ High Fidelity : Après le roman culte de Nick Hornby (1995) et le film éponyme de Stephen Frears (2000), High Fidelity devient une série de 10 épisodes avec Zoë Kravitz, la fille de Lenny Kravitz, qui incarne le personnage central, la propriétaire d’un magasin de disques dans un quartier sympa de Brooklyn. Diffusée depuis le 14 février aux Etats-Unis sur Hulu (Disney), pas une plateforme en France pour l'instant n'indique sa diffusion. ► Première Bande Annonce de High Fidelity la série.

✔ Le grand compositeur japonais Mamoru Fujisawa, alias Joe Hisaishi, présente une sélection de ses plus grandes oeuvres : "Dream Songs : The Essential Joe Hisaishi". Celui qui a signé la musique des plus grands films du Studio Ghibli, le créateur des B.O. de Takeshi Kitano et Hayao Miyasaki, sort les thèmes du Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Ponyo sur la falaise, Mon voisin Totoro... version piano solo ou avec grand orchestre. Compilation 2 CD le 21 février 2020, Decca Gold.

✔ Quelques pistes de Festivals à voir un peu partout : Hors Pistes à Annecy ▷ 23 février 2020 / Hibernarock à Aurillac et dans tout le Cantal ▷ 8 mars 2020 / La Route du Rock, Collection Hiver 2020, à Saint-Malo, Rennes, Nantes... du 27 février ▷ 7 mars.

✔ Concert d'Agnès Obel au Café de la Danse le 18 février présenté par Michka Assayas, en direct et en exclusivité sur France Inter à 20h, suivi de Very Good Trip "Spécial Agnès Obel " de 21h à 22h. Son 4ème album Myopia sort le 21 février 2020 (Deutsche Grammophon).

Agnès Obel Broken sleep

Rencontre avec ZEP

Il est beaucoup question de concert aussi dans les dessins de ZEP, l'auteur de Happy Sex (le Volume 2 vient de paraître) est aussi celui de Happy Rock qui rancontait ses expériences de fan en concert et de musicien. D'ailleurs, il tire son pseudonyme de son premier fanzine créé à 12 ans, quand il était fan de Led Zeppelin. ZEP a aussi dessiné des pochettes d'album dont celle du nouvel album de Renaud. Rencontre avec le dessinateur Suisse dans son pied à terre à Paris.

►► 📖 LIRE | HAPPY ROCK (octobre 2010) & HAPPY SEX 2, parus aux éditions Delcourt.

►► VOIR ! - ECOUTER ! | L'album de Renaud Les Mômes et les enfants d'abord, novembre 2019 (Parlophone / Warner) Pochette illustrée par ZEP.

► L'interview musicale de ZEP

Richard Cocciante - Il mio rifugio (Extrait du film Tandem de Patrice Leconte, 1987)

JJ Cale - Super Blue (album Troubadour, 1976)

Led Zeppelin – Kashmir (Version Live O2 Arena, album Celebration Day, 2012)

Playlist Inter : Arno - Tjip Tjip c'est fini

Sandor - Tu disais (2019)

Yves Montand - Hollywood (David McNeil)

Bob Dylan - Huck’s Tune (Film Lucky Lou, 2007)

🎧 Nouveautés

Rachid Taha Aïta

-M- Lettre infinie

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : "Playlist Deluxe" écrit et dessiné par Charles Berberian paru en mars 2019 aux éditions Helium, recommandé par ZEP.

Charles Berberian, lui-même compositeur et musicien, livre avec beaucoup d’humour et de sensibilité sa Playlist en BD, textes et dessins. Une discographie librement établie au fil de ses rencontres : Nino Ferrer, Bertrand Burgalat, Rodolphe Burger... et de ses goûts plus anglo-saxons et éclectiques : David Bowie, Neil Young, Eminem, Nick Cave... Ses portraits souvent croqués en live, et des textes inédits racontent sa passion de la musique qui l’accompagne chaque jour (et nuit) de sa vie.

♪♫ Titre Coup ♥ Shabaka & The Ancestors Go my hear, go to heaven (prochain album We are sent here by History le 13 mars 2020)