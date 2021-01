Musiques de films et plein de nouveautés à l'affiche ce soir : de Channel Tres à Midas The Jagaban, il y aura un quart d'heure anglais avec Celeste, Sleaford Mods, Shame et Enny. Puis la nouvelle vague de Spill Tab et Barbagallo, la soul sicilienne de Crimi et un focus sur le coffret anniversaire Ecoutez le Cinéma !

Vous écoutez pour commencer Darkside, le côté obscur choisi par deux musiciens, le Chilien Nicolas Jaar et l’Américain Dave Harrington. Il y a un côté imprévisible dans leur musique Darkside : un peu comme un film qui serait à la fois populaire et expérimental.

On ne savait pas s’ils referaient à nouveau des choses ensemble, Nicolas Jaar étant très pris dans ses différents projets personnels. Ils avaient déjà sorti ensemble un bel album étrange « Psychic » en 2013, et la même année ils avaient même réalisé un remix de « Random Access Memories » des Daft Punk (qui venait de sortir) entièrement remixé, ca donnait The Daftside.

Et voilà donc de quoi basculer à nouveau de l’autre côté de la Force avec ce premier titre que vous venez d’entendre qui annonce un nouvel album de Darkside prévu au printemps qui s’appellera « Spiral ».

Pourquoi je fais plein de référence au cinéma et pourquoi vous entendiez Benoit Poelvoorde hurler à la mort en début d’émission ? Et bien parce que vient de sortir hier un objet assez extraordinaire sur les musiques de film, sur le cinéma, français, italien, américain, anglais, sur tous ces thèmes, ces mélodies qui sont chargées d’image et de souvenir , de Morricone à Claude Sautet, d’Agnès Varda à Quincy Jones en passant par John Barry... je vous parlerai en détail tout à l’heure de cet objetEcoutez le cinéma !

L’indispensable collection de disque Ecoutez le cinéma ! (Panthéon - Universal) dédiée aux musiques de film fête ses 20 ans, déjà. Avec elle on a pu entendre A bout de Souffle, Les Valseuses, Les Choses de la Vie, Lawrence d’Arabie ou L’Armée des ombres et là vous entendez ceci « Dernier Domicile Connu » mon premier coup de cœur pour la série.

François de Roubaix, Maurice Jarre, Georges Delerue, Michel Legrand, Antoine Duhamel, Philippe Sarde, Alexandre Desplat mais aussi Ennio Morricone, Quincy Jones, John Barry, Lalo Schiffrin ou encore Howard Shore…, tous ces compositeurs sont réunis dans le Coffret anniversaire Ecoutez le cinéma ! A l’intérieur de la musique, mais surtout de quoi lire : 36 entretiens chargés de souvenirs.

Retrouvez la playlist impeccable concoctée par Thierry Dupin

En tout cas voilà un bon prétexte pour vous présenter les nouveautés musicales de cette rentrée par le biais des images.

Alors il y a aura à l’affiche ce soir : la Nouvelle Vague française avec Barbagallo et Spill Tab, un focus sur les auteurs anglais ENNY, Céleste, Sleaford Mods et Shame plongés dans les effets du Brexit. Il y aura un duo coup de cœur avec Midas The Jagaban et on finira avec une rétrospective… espagnole ! C’est le festival Cannes à la radio... Allez un américain quand même, et lequel, c’est Channel Tres, son dernier EP est une bombe allez-y, foncez.

Titres diffusés :

Darkside « Liberty Bell »

Channel Tres « fuego (Feat. Tyler, The Creator) »

ENNY & Amia Brave « Peng black girls »

Spill Tab « Santé »

Barbagallo « Debout »

Celeste « Love Is Back » (LIVE)

Sleaford Mods « Nudge it (feat. Amy Taylor) »

Shame « Nigel Hitter »

François de Roubaix « Dernier domicile connu »

Inédit : "Colin et les orphelines" L’Ecume des jours (1968) film de Charles Belmont, musique de André Hodeir.

Juniore « Tes cheveux »

Crimi « Mano d'Oro »

Midas the Jagaban & Sho Madjozi « Paigons »

Finis Africae « Hybla » (compilation La Ola Interior label Bongo Joe)

Extrait de film en ouverture : « C’est arrivé près de chez vous » Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde (1992)