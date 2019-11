L'Artiste autodidacte vient de sortir "Corpse Flower", un superbe album avec Mike Patton ! Il partage son univers musical : Screamin' Jay Hawkins, Thelonious Monk ou le duo James Brown - Luciano Pavarotti. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : IAM, ROSALÍA, Ozuna, Céleste...

Jean-Claude VANNIER © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Jean-Claude Vannier.

Programmation musicale

Céleste She's my sunshine

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ RENAUD revient avec un nouvel album "Les mômes et les enfants d'abord" qui sort le 29 novembre, Label Parlophone. Vous verrez les dessins de ZEP sur la pochette, dans le clip..., le père de TIteuf a dessiné une trottinette à la place de la mob ! ''Les Animals'' avec les chevalz, les chouettes et les ziboux sont d'ores et déjà dans la Playlist d'Inter. Ecoutez le premier extrait...

✔ Billie Eilish , la fille aux cheveux bleus (ou verts, ça dépend...) aux millions d'écoutes, vient de sortir un nouveau titre "Everything I wanted" avec une toile de l'anglais Jason Willliamson en couverture, une facette de plus pour la jeune femme...

✔ Le studio Pierre Henry : aux sources de l'électro. Le 19 novembre, vernissage à la Philarmonie de Paris d'un nouvel espace du musée de la musique dédié à Pierre Henry et son studio. Deux ans après la disparition du génial compositeur, c'est un peu sa "maison des sons" qu'on peut retrouver là-bas. ► Week-end Pierre Henry du 20 au 24 novembre à la Cité de la Musique - Philarmonie de Paris

✔ Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum - Le mystère de la musique d'Hildegarde Von Bigen servie par Marie-Pierre Bréband (Luth) et François Chaignaud (chant) : "spectacle radical", "expérience", "on ne voit jamais ça", disent les critiques... : nudité, tatouages et chignons pour une musique sublime. Dernier concert 17 novembre à la MC 93 de Bobigny mais ils joueront du 7 au 9 décembre à Besançon, 13 & 14 décembre à l'Arsenal de Metz, du 4 au 6 février au Tandem à Douai et du 9 au 11 mars à Annecy.

✔ On a appris la mort de Gilles Bertin, le chanteur de Camera Silens, groupe de punk rock bordelais, culte pour certains. Sa vie édifiante, son parcours de rédemption dans le livre "Trente ans de cavale - Ma vie Punk" paru l'an dernier aux éditions Robert Laffont, donne tous son sens au mot "LIBERTÉ".

✔ Jazz N'Klezmer 2019, 18ème édition du 26 novembre au 7 décembre à Paris : Avishai Cohen, Les Jewish Monkeys, LIRAZ, et puis aussi Le Petit Mish-Mash de Marine Goldwaser...

LOMEPAL Regarde-moi

Rencontre avec Jean-Claude Vannier

Il nous a reçu chez lui, près de la Place des Vosges à Paris, dans son "bureau-studio" au milieu de ses guitares, son piano, ses disques et ses livres, avec une fantaisie courtoise. Compositeur, arrangeur, musicien, recherché par Serge Gainsbourg et Melody Nelson et aussi Brigitte Fontaine, Nougaro, Maurane, Barbara, Polnareff et même Michel Houellebecq... liste non exhaustive !

Tandis qu'on estime à nouveau L'enfant assassin des mouches, Jean-Claude Vannier continue à jouer et publie un disque dingue avec Mike Patton... Oui, le chanteur de Faith !

►► 🎧 ECOUTER ! Corpse Flower, le nouvel album de Jean-Claude Vannier & Mike Patton, label Ipecac recordings

►► VOIR ! Le clip A Schoolgirl's day de Nino Del Padre à partir des images de Carnival of souls

►► 📖 LIRE | Jean-Claude Vannier - L'Arrangeur des arrangeurs de Rémi Foutel & Julien Vuillet paru aux éditions Le Mot et le Reste

Jean-Claude Vannier et la musique... rencontre !

Extrait Film Pépé le Moko de Julien Duvivier (1937)

Beth Ditto Fire

Screamin' Jay Hawkins Constipation Blues

J.S. Bach Concerto N°1 en ré mineur BWV 1052 - 1er mouvement par Glenn Gould (Orchestre Columbia Symphony - Direction Leonard Bernstein)

Thelonious Monk Crepuscule with Nellie - Album At Town Hall (concert New York 1959)

Les Frères Jacques Barbara

Duo James Brown - Luciano Pavarotti It's a man's world (concert de charité Pavarotti & Friends à Modène, 2002)

🎧 Nouveautés

IAM Omotesando

ROSALÍA, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine est un Livre CD ! un trésor à partager. Il s'appelle RED : Oliver "Red" Lambin. Son album Felk Moon est une merveille étrange de guitare douce et de textes intimes. Il a tout fait lui-même, tout est de sa main, y compris la pochette qu'il a dessiné. Cet album qui ne se vendait qu'en vinyle - vous ne le trouverez pas sur les plateformes - existe depuis peu en petit livre de dessins et CD édité chez BISOU records, livre carré qui reproduit 100 des 800 dessins de pochettes différents qu’il a réalisés à l’encre et au tourment. En préface, le joli texte de Philippe Katerine... FELK MOON de Red, le petit livre de dessins et l’album sont édités chez BISOU records. Et ça commence par un titre merveilleux et la voix de sa fille...

► RED Introducing The basement - Bunch of teens (feat Bertrand Belin au chant, basse, violon)

Michaël Kiwanuka Hero

Mamadou Konkobo alias Art Melody Generation Mouta Mouta ► Nouvel album Zoodo et Concert aux Transmusicales de Rennes le 5 décembre << VOIR LE CLIP

Bon dimanche !