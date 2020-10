A l'occasion de la sortie de S16, le nouvel album de WOODKID sorti hier, émission spéciale avec un concert acoustique exclusif ! 6 titres live en quintet suivi d'une interview avec les disques de chevet de Yoann Lemoine.

7 ans après The Golden Age, Yoann Lemoine alias Woodkid publie S16 un disque aussi riche qu'ambitieux. Ce soir pour France Inter il nous livrera quelques-uns de ses disques de chevet, les musiques qui l’ont marqué, vous verrez c’est riche et il y a des surprises mais d’abord : place au LIVE.

Il est plus important que jamais de défendre les concerts, la musique vivante, dans les salles, et ici sur France Inter.

Après les Irlandais de Fontaines D.C. qui livraient la semaine dernière un concert époustouflant (que vous pouvez réécouter ICI) Ce soir WOODKID vous offre un petit concert acoustique, depuis le 22ème étage de la tour centrale de la maison de la radio, il est ici devant le micro entouré d’un quintet (piano, cordes, clarinette basse et trombone). C’est la première fois qu’il joue dans ce dispositif WOODKID sur France Inter, on l'écoute avec attention...

Chansons jouées :

Iron

Pale Yellow

Boat Song

Goliath

Horizons into Battlegrounds

In Your Likeness

Musiciens : Yoann Lemoine (Woodkid) : chant / Paul Prier : Piano / Hugues Borsarello : Violon / Camille Borsarello : Alto / Maïa Collette : violoncelle / Thomas Savy : Clarinette Basse / Thibault Mortegoute : Trombone

Disques choisis par WOODKID

« Je t’aime encore » Yelle

« New dope New York » Sbtrkt et Ezra Koenig

« Kooyanisqatsi » Philip Glass

« Suspirium » Thom Yorke

« Stabat Mater» de Vivaldi par James Bowman, The Academy Of Ancient Music, Christopher Hogwood. 1976

WOODKID en TOURNEE 2021

11/05 - VIENNA, Gazometer

12/05 - PRAGUE, Forum Karlin

14/05 - VILNIUS, Hall Compensa

17/05 - MORZE, St-Petersburg

18/05 - MOSCOW, Glavclub

20/05 - WARSAW, Stodola

24/05 - UTRECHT, TivoliVredeburg

25/05 - UTRECHT, TivoliVredeburg

15/06 - MADRID, Noches Del Botanico

16/06 - BARCELONA, Jardins Pedraldes

27/06 - MONTREAL, Mtelus - Festival International de Jazz de Montreal

28/06 - MONTREAL, Mtelus - Festival International de Jazz de Montreal

07/07 - ISTANBUL, Zorlu

14/07 - LUXEMBOURG, Abbaye de Neumünster

20/07 - LYON, Nuits de Fourvière

21/07 - LYON, Nuits de Fourvière

14/08 - PIESTANY, Grape

15/08 - BUCHAREST, Summer Well

08/10 - MARSEILLE, Fiesta des Suds

10/10 - WIESBADEN, Kulturzentrum Schlachthof

11/10 - BERLIN, Max Schmeling Halle

12/10 - HAMBOURG, Sporthalle

13/10 - DUSSELDORF, Mitsubishi Electric Halle

30/12 - ZURICH, Halle 622

22/10 - NANTES, Zénith

23/10 - RENNES, Le Liberté

25/10 - LILLE, Zénith Arena

26/10 - BRUXELLES, Palais 12

27/10 - STRASBOURG, Zénith

28/10 - DIJON, Zénith

30/10 - BORDEAUX, Arkea Arena

31/10 - TOULOUSE, Zénith

02/11 - PARIS, La Seine Musicale

03/11 - PARIS, La Seine Musicale

06/11 - LE MANS, Festival Be Bop

13/11 - ST LO, Rendez Vous Sonique