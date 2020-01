Metteur en scène, comédien et directeur du TNB à Rennes, à l'affiche de la pièce "Architecture", Arthur Nauzyciel parle de la musique qui habite son théâtre et de son univers musical, des Poppys à Elli & Jacno ou la polyphonie. Découvrez aussi les nouveautés de la Playlist Inter : Gregory Porter, U.S Girls, Future...

Au menu : nouveautés et sons familiers, le petit journal de la semaine, un livre musical ou un libraire à découvrir, et la rencontre avec Arthur Nauzyciel.

Programmation musicale

Gregory Porter _Revival ➤ _Prochain album All Rise le 17 avril (Blue Note)

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Histoire(s) du cinéma à retrouver dans la Rétrospective Jean-Luc Godard à la Cinémathèque Française de Paris : les films de la Nouvelle Vague, les fables sociologiques, les travaux révolutionnaires, les méditations historiques ou les dialogues entre les arts... Tout Godard est là à la Cinémathèque : Films, rencontres, conférences, spectacles ➤ 1er mars 2020.

✔ Un coup de théâtre à MAINS d'oeuvres : la justice vient d'ordonner la réintégration du Centre Culturel Mains d'oeuvres dans son siège historique à Saint-Ouen (93) après avoir annulé la procédure d'expulsion engagée par la mairie pour vice de forme.

✔ Bordeaux Rock Festival du 22 ➤25 janvier 2020 : Belle affiche ! 21 groupes bordelais à découvrir lors de la soirée rock en ville, du punk synthétique avec les pionniers anglais de Nitzer Ebb, Frustration et aussi Ride et le phénomène Rendez-vous...

✔ Moby, le DJ à lunettes, a mis en ligne Power is taken _(ft. D.H. Peligro), ''le pouvoir est pris'', message assez clair en phase avec les crises climatiques et politiques actuelles. Tous les fonds récoltés seront reversés à des associations. ➤ _VOIR LE CLIP

✔ ''Déjà vu'' : les recettes revisitées... ça continue ! Arizona Zervas fait un carton avec un clin d'oeil inattendu à Police : Roxanne

✔ "Déjà Vu Déjà Vous" : Riton passe aux gros volumes avec Oliver Heldens pour Turn me on (feat. Vula). Don't GO est devenu Turn me on. Déjà Vu

✔ ''Bad Girls des musiques arabes''. Tourné dans le désert des Bardenas, à Cordoue, en Tunisie et au Caire avec Soska, première chanteuse de rap d’Égypte, le film évoque le destin des Bad Girls des musiques arabes - du 8ème siècle à nos jours... Projection le 26 janvier à 20H30 à l'Auditorium du Louvre, dans le cadre des JIFA - Journées Internationales du Film sur l'Art - suivie d’une rencontre avec Jacqueline Caux, la réalisatrice.

Future Life is Good (feat Drake)

Rencontre avec Arthur Nauzyciel

► Rendez-vous à Beaubourg, le Centre Pompidou, un lieu assez magique pour Arthur Nauzyciel et ses souvenirs d'adolescent dans cet endroit de rencontres et de mixité sociale. Le comédien et metteur en scène, devenu Directeur du Théâtre National de Bretagne (TNB) depuis 2017, joue dans la Pièce de Pascal Rambert "Architecture" bientôt à Sceaux (Partenariat France Inter) et en tournée, et met en scène "La Dame aux Camélias" également en tournée. Passionné de musique, il partage celles qui comptent pour lui, dans sa vie ou dans son théâtre, comme "un voyage en soi vers les autres".

► L'interview musicale d'Arthur Nauzyciel

George Delerue “Grand Choral”, extrait de La Nuit Américaine de François Truffaut

Les Poppys Let The Sunshine In

The Barry Sisters Shein Vi Di Levone

Marc Almond The Days of Pearly Spencer

PLAYLIST : ROSALÍA DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis)

Graindelavoix J’ai mis toute ma pensée lonc tens (anonyme XIIIème s.)

The Raveonettes Killer in the Streets

Elli et Jacno Je t’aime tant

►► VOIR ! La pièce ''Architecture'', un texte et une mise en scène de Pascal Rambert, avec Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdane, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Denis Podalydès (de la Comédie Française) en alternance avec Pascal Rénéric, Laurent Poitrenaux, Jacques Wéber. ➤ Au Théâtre des Gémeaux à Sceaux du 24 janvier ➤ 1er février 2020. ➤ Architecture part en Tournée : Valenciennes, Lyon, Bologne...

►► VOIR ! La Dame aux Camélias d'après Alexandre Dumas fils. Mise en scène par Arthur Nauzyciel. En Tournée : 26 & 27 février à Perpignan, du 3 au 7 mars à Toulouse, 12-13 mars à Luxembourg et du 18 au 20 mars à Villeneuve d'Ascq.

🎧 Nouveautés

Keren Ann La ligne droite (feat. Etienne Daho)

U.S. Girls Overtime

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : Pierre & Gilles, la Fabrique des Idoles aux éditions Xavier Barral, avec la Philarmonie de Paris où vous pouvez voir la très belle exposition ➤ 23 février . ''Pierre et Gilles rapprochent les artistes et font tomber les chapelles. Notre musique, c'est la leur. Leur Bande-son, c'est la nôtre'' dixit Lio. Stromae, Nina Hagen, Marilyn Manson, Sylvie Vartan ou Clara Luciani ont inspiré leur luxuriantes mises en scènes. Techniques mixtes chez Pierre et Gilles : de la photo jusqu’à l'icône peinte, on voit Arielle Dombasle en extase, cachant son corps avec ses cheveux, à la manière de la Vénus de Boticelli ou encore Marc Almond en buveur d'Absinthe à la manière d'Edouard Manet. L'Histoire de l'art et celle de la musique pop se confondent dans le très beau livre Pierre et Gilles, la fabrique des idoles. Laurent Lacrouts, responsable du rayon Photo de la librairie Flammarion du Centre Pompidou nous parle de ce beau missel plein de dorures...

♪♫ Titre Coup ♥ Arandel Prélude No.2 in C minor (feat Petra Haden)

Bon dimanche !