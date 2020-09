Souvenir à vendre, c'était le titre de la nouvelle qui a inspiré Total Recall. Voyage dans le temps et les genres de l'actualité musicale : de Dominique A version electro à Toots & The Maytals en passant par Rosalía, le gqom de Phelimuncasi ou Andrea Laszlo de Simone.

Parmi les "souvenirs à vendre" de Mathieu Conquet Andrea Laszlo De Simone ici en novembre 2019 à Milan © Getty / Mondadori Portfolio

Play With Fire : jouer avec le feu : « C’est un moyen de faire bouger les choses. Ne craignez ni les erreurs, ni l’avenir. Tentez votre chance. » c’est que dit en substance Sade Sanchez, la chanteuse du trio californien L.A WITCH, sorcière de Los Angeles qui publiait le mois dernier leur nouvel album, rock et psychédélique à souhait. L.A WITCH véritable voyage dans le temps, comme Total Recall, le film de Paul Verhoeven sorti en 1990, qui ressort en ce moment en salles 30 ans après, en version numérique restaurée.

Pour ceux qui s’en souviennent, dans le film Arnold Schwarzenegger se fait implanter des souvenirs sur mesure, il découvre ensuite une planète mars irrespirable, croise des tueurs à sa poursuite et une ribambelle de freaks, d’individus au physique déformé. En lutte ici : l’homme et la technologie, le réel et les fabrications réalistes… Ca n’a pas tant vieilli que ca Total Recall, et pour mémoire à l’origine c’était une nouvelle de Philip K. Dick : Souvenirs à vendre.

C’est un peu ça le programme pour ce soir : des souvenirs à vendre, des transports à travers les genres musicaux dans l’actualité des sorties. Il y aura le nouveau Flaming Lips, Rosalia et Travis Scott, les Sud-Africains de Phelimuncasi fer de lance d’un genre à (re)découvrir, le Gqom. On reviendra sur la carrière de Toots & The Maytals, et sur le prodige Italien Andrea Laszlo de Simone, bon voyage.

