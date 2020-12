Il y aura le son des cloches, une réédition pleine de larmes, un livre dément sur le glam mais aussi le dernier Paul McCartney, Bonnie Banane, Chassol... Et des rattrapages avec Moodymann et Sílvia Pérez Cruz

Chassol « The Message of XMas » © Tricatel

On commence en douceur avec « Flash » le tout nouveau Bonnie Banane dans la playlist inter. La conteuse, rappeuse aux initiales BB commençait avec cette chanson son concert solo sur la scène du Bataclan lundi dernier sur cette antenne, juste avant de lire un poème de Paul Eluard « Avis ». Si vous voulez le mien (à mon avis), on va entendre parler d’elle en 2021 et bien après, Bonnie Banane. En attendant vous pouvez réécouter son petit concert pour la radio : disponible à la réécoute sur les concerts d’Inter

Alors les fêtes, le réveillon, vous êtes déjà bien ambiancé sur le sujet je pense que je n’ai pas besoin d’en rajouter mais, côté musique il se trouve que je tombe sur plein de bons disques de Noël : en plus de l’album de Chilly Gonzales « A Very Chilly Christmas » notre boite aux lettres sature. Comme je ne pouvais pas tous vous les passer, j’en cite certains que j’ai vraiment aimé (si vous voulez préparer une liste de Noël : des Raveonnettes « Snowstorm », les anglais de Field Music et leur album « Lost Christmas » ou encore "We Wish You A Merry Christmas" par Victoria Monét, ou encore "Last Christmas" d'Arlo Parks, "In The Bleak Winter" de James Blake ou même la star du reggaeton Ozuna qui chante « Feliz Navidad ». A signaler : hyper agréable, dans la veine soul, un groupe Hollandais : Michelle David & The Gospel Sessions sorti un très bon album de compositions originales « It's A Soulful Christmas », ca change des éternelles reprises.

Allez le disque de Noël (celui que j’ai choisi c'est CHASSOL) ce sera pour tout à l’heure, d’ici là je vais vous passer des nouveautés : le nouveau McCartney, une DJ et productrice Georgienne, la voix dingue d’une catalane (je fais planer un peu le suspens, ce n’est pas Rosalia). Je vous parlerai aussi d'un LIVRE indispensable à offrir (avec ou sans sapin) : « Le choc du glam » de Simon Reynolds (Editions Audimat)

Enfin quelques très bons disques qu’on a manqué cette année, ou que je n’ai pas eu le temps de passer comme celui-là , un de mes préférés cette année : Kenny Dixon Jr. alias Moodymann, légende de Detroit Moodyman « Taken Away » allez-y les yeux fermés, écoutez...

Titres diffusés :

Bonnie Banane « Flash »

Moodymann « Do Wrong »

Billie Eilish « I Think Therefor I Am »

T. Rex « Jewel » « Le choc du glam » Simon Reynolds (Editions Audimat )

Paul McCartney « Find My Way »

Chassol « The Message (Ouverture) »

Sílvia Pérez Cruz« Grito Pelao »

Fontaines D.C « Sunny »

Tears For Fears « Sowing the seeds of love » (alternative mix) Réédition coffret Deluxe

Anushka Chkheidze « Lingotto » Bandcamp / VOIR LE CLIP