Comment résister et quels sons pour quelles rebellions ? Actualité musicale pleine de rebelles cette semaine avec Sad Night Dynamite, les figures de U-Roy et Shane McGowan, Loshh, José González, Xixa ou le NCY Milky Band.

Etrange et assez envoûtant… on commence avec le duo Sad Night Dynamite, deux anglais dont la première mixtape sortira vendredi prochain. Visiblement les deux membres de Sad Night Dynamite Archie et Josh ont la vingtaine, ils se sont rencontrés du côté de Glastonbury et je dois dire que c’était une des très belles surprises de ces jours derniers, où l’on se demande si l’on sera assis, couchés, et pas debout hélas manifestement si l’on veut écouter enfin des concerts dans les mois à venir.

Ils sont debout depuis mardi en Espagne après plusieurs nuits de manifestations consécutive dans plusieurs villes, dont Madrid et Barcelone, pour protester contre la censure à la suite de l'incarcération du rappeur catalan Pablo Hasèl pour insulte à la monarchie et aux forces de l'ordre. Rebelle encore.

Je vous parlerai ce soir de U-Roy, du mystérieux Loshh, de Shane McGowan le chanteur des Pogues, au centre d'un film édifiant : « Crock Of Gold » de Julien Temple présenté au FAME FESTIVAL(sélection incroyable de films sur la musique à voir en VOD par ici). Je vous recommande aussi chaudement Bring Down The Walls du réalisateur anglais Phil Collins.

Enfin il sera aussi question de Madlib et d'un concert à venir sur france Inter lundi prochain... Ou encore d'un groupe de Nancy le quartet NCY Milky Band Pour la suite : une nouveauté (sortie cette semaine et qui rejoint directement la playlist d’inter) « El invento » ou l’invention, celle d’un suédois en liberté. Certain l’ont connu dans le groupe Junip, d’autres en solitaire, et le charme opère très bien comme ça, avec José González.

Extrait de film en début d'émission : La Grande évasion de John Sturges (1963) VF

Titres diffusés :

Sad Night Dynamite « Icy Violence »

José Gonzales « El Invento »

Bonnie Banane « Flash »

U-Roy « Natty Rebel »

Loshh « Feelam »

Matty Kemer « Boeing » (inédit. compilation Wizzz Vol. 4 à paraître chez Born Bad Records)

Paul McCartney « Find My Way »

The POGUES « Dirty old town » Live In Paris 30 th anniversary concert at the Olympia

Xixa « May They Call Us Home »

Bakar « 1st Time »

Madlib « The Call »

NCY Milky Band « Politricks » voir le CLIP

Yelle « Vue d'en face »

Robert Owens « Bring Down the Walls »