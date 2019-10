L'un des groupes français les plus connus sur la scène internationale raconte leur histoire dans le livre "Liberté, Egalité, Phoenix !" Deck d'Arcy et Laurent Brancowitz (clavier et guitare) partagent pour nous leurs musiques préférées. Découvrez aussi les nouveautés de la playlist Inter : Patrick Watson, Big Thief...

Deck d'Arcy et Laurent Brancowitz du groupe PHOENIX dans leur studio © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans ce rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "le petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec PHOENIX.

Programmation musicale

Patrick Watson Dream for dreaming

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ L'artiste féminine la plus regardée sur YouTube cette année est Rosalia. Le clip de la chanteuse catalane Con Altura vient de dépasser le milliard de vues...

✔ Vald devient génial pour de bon ! Son album Ce monde est cruel qui vient de paraître est l'un des plus gros démarrage de vente de l'année (devant Niska ou Nekfeu).

✔ CNM : Le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi relative à la Création du Centre National de la musique le 16 octobre. Le CNM serait à la Musique ce que le CNC est au Cinéma...

✔ 32ème édition des Nuits de Champagne du 21 ▷ 26 octobre 2019 à Troyes. Un grand choral, comme à chaque édition, chantera cette année avec Marc Lavoine, Les Innocents et Camélia Jordana. Toute la programmation du Festival ICI en images.

✔ JOKER, le film qui fait un carton dans les salles où s'impose la BO de la jeune violoncelliste compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir.

✔ Charlie Chaplin, l'homme orchestre, c'est le titre de l'expo qui vient d'ouvrir à la Philharmonie de Paris ▷ 26 janvier 2020 et qui met à l'honneur le "corps sonore" de Charlot.

✔ "Punk rap de l'espace", les Vulves assassines font tout comme elles l'entendent. Ecoutez les premiers singles en attendant la sortie de leur premier album "Godzilla 3000" le 25 octobre.

Lizzo Truth Hurts

Rencontre avec PHOENIX

Phoenix au complet ce sont : Thomas Mars (chant), Deck d’Arcy (Basse, Claviers), et les frères Laurent Brancowitz (guitare) et Christian Mazzalai (guitare). Ensemble ils ont conquis le monde dans les années 2000 depuis Versailles jusqu'aux Etats-Unis, en passant par le cinéma de Sofia Coppola.

► Ecoutez leur seule interview radio pour ce livre... ici, dans cette émission ! Rencontre avec Deck d'Arcy et Laurent Brancowitz dans leur studio de travail à la Gaîté Lyrique.

► La Phoenixomanie, c'est ce qui devrait animer les lecteurs qui tomberont sur ce livre qui vient de paraître : "Liberté, Egalité, Phoenix !" de Laura Snapes aux éditions Rizzoli, NY - livre dédié à la mémoire de Philippe Zdar. Retour sur une décennie de succès où se mêlent French Touch, Madison Square Garden, Daft Punk ou Lisztomania : 240 pages, 200 photos, qui retracent leur vie, de la naissance du groupe à leur 30 ans ensemble ! en passant par l'album Wolfgang Amadeus Phoenix, récompensé du Grammy Award du meilleur album alternatif en 2010. Toutes les infos sur le site officiel du groupe.

La Dolce Vita Marcello meets a young girl

Serge Gainsbourg Flash Forward - Album L'homme à la tête de choux (1975)

D'Angelo Untitled (How does it feel) - Album Voodoo (2000)

Lucio Battisti Emozioni (1965) ► Le groupe Phoenix, fan de Lucio Battisti, a créé spécialement pour vous, les auditeurs, leur Playlist Lucio Battisti ! A écouter !

Emozioni (1965) ► Le groupe Phoenix, fan de Lucio Battisti, a créé spécialement pour vous, les auditeurs, leur Tami T. I never loved this hard this fast before (2013)

Iggy Pop and James Williamson Lucky Monkeys - Album Kill CIty (1977)

🎧 Nouveautés

Big Thief Not

Delgrès Lanme La

Erik Truffaz Reflections - Album Lune rouge

Arno TJip Tjip c'est fini

Tiger Tigre Claude de Pussy

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine est un gros magazine : GONZAÏ - mix de Gonzo & Banzaï - présenté par son rédacteur en chef Thomas Ducrès alias Bester Langs. Un mélange unique de journalisme incarné, de mauvaise foi assumée... Le magazine chercheur et provocateur consacre son excellent numéro d'octobre / novembre 2019 à la Belgique : BD, cinéma, Strip-tease, histoires dingues et surtout musique. Son titre : Belgique Freak !

Bon dimanche !