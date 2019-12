Après la sortie de son nouvel album et en pleine tournée, l'artiste nous a confié ses plus beaux moments de musique, juste avant Noël. Retrouvez aussi les meilleurs titres de la Playlist Inter : Iggy Pop, L'Epée, Kanye West, Big Thief, Naoito.

Philippe Katerine à l'Hôtel Crillon © Radio France / Matthieu Conquet

Bienvenue dans le rendez-vous musical Et je remets le son. Au menu : nouveautés et sons familiers, "un petit journal de la semaine", un livre à lire ABSOLUMENT et la rencontre avec Philippe Katerine.

Programmation musicale

Iggy Pop Loves Missing

►► PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE

✔ Le 24 décembre : Journée spéciale Motown sur France Inter, Partenaire de l'album Motown, Greatest Hits (Label Universal), à l'occasion du 60° anniversaire de la Motown.

✔ Enfin les images d'Amazing Grace ! Un coffret Aretha Franklin Amazing Grace vient de paraître à GM Editions, incluant un livre de Aaron Cohen avec + de 100 photos, le DVD du film Amazing Grace de Sydney Pollack (2019) et 2 CDs. En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, Amazing Grace, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images n’ont jamais été dévoilées, jusqu’à aujourd’hui... Hop, dans la hotte du Père Noël !

✔ Gonzaï le magazine. Pour en finir avec la décennie et avant de tourner la page, un 32° numéro, dont la devise est "Liberté, Musicalité, Radicalité", est consacré au meilleur et au pire des années 2010. Disques, artistes et traitres de la pop culture sont tous dans ce résumé XXL de 164 pages de la période 2010-2019. C'est passionnant ! Offrir un abonnement ? Hop, encore dans la hotte du Père Noël !

✔ Jeff Mills réédite un classique de la techno de Detroit : une version vinyle de sa composition mythique The Bells. L'album Director's Cut Chapter 6 sur son label Axis Records. Dans la hotte again !

Philippe Katerine Bonhommes

Rencontre avec Philippe Katerine

C'est un peu notre "parrain", celui qui nous a soufflé, inspiré le titre de l'émission ! L'artiste et aussi l'acteur - qui a reçu le césar du meilleur acteur cette année pour Le grand bain - nous a reçu à l'Hôtel Crillon, c'était la deuxième fois qu'il y venait... au milieu d'un planning surchargé entre la sortie de son dixième album Confessions, dont France Inter est partenaire, et sa tournée. Heureux, facétieux, brillant, avec sa pointe d'humour tendre et désarmant, il nous a parlé de musique, de ses musiques à lui, celles qui reflètent les moments de sa vie.

► L'interview musicale de Philippe Katerine

Anna Karina et Jean Paul Belmondo dans Pierrot Le Fou de Jean-Luc Godard (1965) - Ma ligne de chance (Serge Rezvani)

Harpers Bizarre Me Japanese Boy (1968)

Jacques Higelin Buster K. (inédit de 1970 : sorti dans une compilation Saravah)

Amanda Lear Follow me (1977)

Snoop Dog Drop it like it’s hot (feat Pharell Williams) 2004

Erik Satie Gymnopédies (interprétation Alexandre Tharaud)

Blossom Dearie Plus je t’embrasse (1957)

►► 🎧 ECOUTER ! son nouvel album Confessions avec les participations exceptionnelles de Lomepal, Angèle, Chilly Gonzales, Gérard Depardieu, Camille, Dominique A, Oxmo Puccino, Léa Seydoux... qui vient de sortir, Label Cinq7 / Wagram.

►► VOIR ! Philippe Katerine en tournée... et en concert au Zénith le 28 avril 2020 !

🎧 Nouveautés

L'Epée Springfield 61

Kanye West Follow god

►► 📖 LIRE | Le LIVRE de la semaine : "Robert Mitchum, l'homme qui n'était pas là" signé Lelo Jimmy Batista aux éditions Capricci. C'est le portrait d'une star qui n'en avait rien à foutre. Eternel vagabond qui se considérait toujours entre deux trains, Robert Mitchum a posé ses valises à Hollywood dans les années 1930, acceptant sans trop y croire ce métier d'acteur auquel il attachait si peu d'importance, au point d'aller pêcher entre les prises. Comme si, malgré le bruit, la gloire et l'agitation, il n'avait jamais vraiment été là. L'auteur, scénariste, traducteur et journaliste Lelo Jimmy Batista nous en parle.

Big Thief Not

Naoito Kaixo (feat. Chop)

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes !