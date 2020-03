Matthieu Conquet recevait l'écrivain Yannick Haenel qui a publié "La solitude Caravage", toujours disponible aux éditions Fayard. Il partage ses passions musicales, du Velvet Underground à Bashung en passant par Cat Power... Retrouvez aussi la Playlist Inter.

Yannick Haenel © Getty / Leonardo Cendamo

Bienvenue dans ce rendez-vous musical. Au menu : nouveautés et sons familiers, un livre musical et la rencontre avec Yannick Haenel et sa Playlist.

Rediffusion de Et je remets le son du 15 septembre 2019

Rencontre avec Yannick Haenel

Ecrivain fou d'Italie comme de cinéma (il a choisi ici un extrait de Mauvais sang de Léos Carax pour commencer), Yannick Haenel est aussi fan de rock. Dans son dernier roman La Solitude Caravage, il raconte l'impact très fort de la découverte d'une femme mystérieuse, Judith décapitant Holopherne, alors qu'il est encore adolescent. C'est là-aussi visiblement que beaucoup de choses se sont nouées dans son rapport à la musique. Rencontre chez l'écrivain, entouré de disques, de livres et de peinture bien sûr.

▷ La Solitude Caravage de Yannick Haenel aux éditions Fayard

Programmation musicale